Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en el eterno conflicto judicial y mediático con Wanda Nara. El futbolista publicó un contundente descargo en sus redes donde se encargó de aclarar cuestiones vinculadas a la cuota alimentaria de sus dos hijas menores.

¿Qué dijo Mauro Icardi sobre la denuncia de Wanda Nara sobre la cuota alimentaria?

El futbolista le respondió a su expareja a través de la publicación de cuatro historias en su cuenta de Instagram donde respondió sobre deuda de alimentos, prohibición de salida del país y embargo de la llamada "Casa de los Sueños".

Pero no solo le contestó a la conductora, también lo hico con la periodista Naiara Vecchio que publicó en X la captura de una resolución judicial donde se lo intima a pagar 90.000 dólares en concepto de alimentos. Allí también figura una denuncia por no abonar la prepaga de las niñas, en un lapso de más de un año.

La periodista aseguró, además, que se le negó a Icardi la reducción de cuota solicitada y se le intimó a pagar septiembre y octubre en un 50%. Y sumó otro dato sobre el futbolista: "Puede salir del país porque la deuda desde abril se puede cobrar en el embargo de su casa".

Icardi había pedido la reducción de la cuota de alimentos debido al fin del contrato con el club turco Galatasaray: Sin equipo y sin ingresos fijos, se animó a solicitarlo. Finalmente, la justicia rechazó el pedido.

Paralelamente y frente a supuestos incumplimientos de Icardi, Wanda volvió a reclamar la prohibición de salida del país del padre de sus dos hijas y éste le respondió con una cautelar para impedir que ella pudiese compartir imágenes de Francesca e Isabella en las redes sociales.

Horas más tarde, Mauro Icardi volvió a recurrir a las redes para opinar del tema. En cuatro historias en su Instagram con imágenes de fondo vinculadas a la estética "Halloween" dio su versión de los hechos en respuesta a lo publicado por la periodista.

En la primera escribió sobre la foto de un inflable colgado de una ventana con la forma de un payaso maldito: "Otra mentira que quisieron instalar algunos voceros esta semana... deudas, salida del país... ¿Cómo decían?". Y agregó: "Bueno, para verdades están las resoluciones judiciales. Qué raro que siempre en dichas resoluciones dice todo lo contrario". Cerró con una frase cargada de ironía: "Les mando un beso. Espero ansioso cuál será la próxima mentira".

En la segunda historia fue algo más concreto y explicó mediante un punteo varios temas vinculados a los reclamos judiciales de Wanda. "Documento mata relato. Resumo tanta letra", escribió sobre la imagen de una muñeca colgada con su cabeza fuera de lugar y pasó a detallar:

"1. Reducción de alimentos es otro expediente, no tiene nada que ver. 2. Cámara: le revocaron la multa del 50% que pidieron. 3. Le negaron el pedido de prohibición de salida del país. 4. Lo único que aprobaron favorable para la otra parte es la liquidación de algo de alimentos que ya están pagos en la cuota de junio de 2026. 5. Embargo de la casa: es otra causa y está apelado y pronto se levantará".

Y cerró: "No le mientan tanto a la gente, si necesitan plata vayan a trabajar ¡chimuertos!"

En la siguiente historia remarcó que la resolución del 4 de noviembre está firmada por los jueces de Cámara Carlos Carranza Casares y Gastón Polo Olivera, y que en ninguna página figura la firma de Adrián Jorge Hagopian, mencionado en las versiones que circularon publicamente.

"Y como frutilla del postre. Para terminar de enterrar a los chimuertos… hay un pequeño detalle. La resolución de hoy 4/11/26 está firmada por Carlos y Gastón...En ninguna página está la firma de Adrián", escribió sobre la foto de una espeluznante máscara. Y bromeó: "Se ve que ser mitómano se contagia. No vayan por ese camino que así terminó la Gachi, Pachi...", escribió Icardi.

El fragmento de la resolución publicada por la periodista Naiara Vecchio

En la cuarta y última historia publicada por Mauro Icardi en su Instagram escribió con sarcasmo sobre un video de él riendo: "Con esta me despido...No se puede competir contra principiantes, pero admito que me gusta tu confianza, considerando tus resultados. Qué atrevida es la ignorancia".