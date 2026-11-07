Detuvieron a Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes, en Entre Ríos: qué pasó

Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes, fue detenido en Concepción del Uruguay, su ciudad natal, este sábado 7 de noviembre a la madrugada.

¿Qué le pasó al cantante de Ke Personajes?

De acuerdo a lo que informaron medios entrerrianos, el cantante agredió a miembros de seguridad del casino ubicado en Rocamora al 600, produciéndole heridas en la cara por los anillos de su mano.

El escándalo comenzó cuando el cantante quiso intentar ingresar al lugar cuando ya había cerrado. Frente a la discusión, fue detenido y trasladado a la comisaría donde quedó arrestado bajo los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

Emanuel Noir

En las próximas horas, tendrá que brindar declaración en una indagatoria, al igual que su amigo Nicolás Gómez, de 29 años.

Más tarde, se difundieron imágenes del rostro del policía, al que se le notaban evidentes lesiones en su nariz y pómulos. De acuerdo al parte, el efectivo utilizó "la fuerza mínima e indispensable" para concretar los arrestos.

El seguridad al que agredió Emanuel Noir

Anteriormente, había sido noticia por interpretar el Himno junto a la Banda Militar del Batallón de Ingenieros Blindados 2 y el Coro Estable Municipal.