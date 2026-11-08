Carolina Aguirre, la guionista de "Envidiosa", está embarazada: será mamá por primera vez a los 48 años

Carolina Aguirre será mamá por primera vez a los 48 años y lo anunció mediante un posteo en las redes sociales.

La guionista de la exitosa serie Envidiosa está embarazada, a la espera de su primera hija junto al periodista colombiano Julián Cardozo.

"La razón por la que subí tan pocas fotos de Japón. 27 semanas. Difícil de ocultar", escribió en su cuenta de Instagram tras su recorrido por diferentes ciudades.

"Esperaba contarlo el día del parto, pero sucede que tengo muchas consultas populares sobre mamaderas, huevitos y ropa de manga corta en enero, y sin que nadie lo sepa, se me complica mucho", añadió.

"Estamos felices, aunque el deseo llegó hace poco y fue inesperado, obviamente fue una beba muy buscada. Aprenderemos pronto de dónde se agarra una mamadera, prometo", concluyó Caro Aguirre.

La publicación rápidamente se inundó de mensajes de felicitaciones y buenos deseos para la familia.

Carolina Aguirre mantiene un bajo perfil en cuanto a lo mediático, pero permanece activa en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 57 mil seguidores.

Allí comparte su día a día laboral y personal, y promociona sus diferentes proyectos.

Caro Aguirre fue guionista de ficciones como Ciega a citas, Guapas, Farsantes y Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV), entre muchas otras, y su último gran éxito es Envidiosa, la serie de Netflix protagonizada por Griselda Siciliani.