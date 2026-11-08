El desesperado pedido de Emma Vich tras el robo de su celular durante la Marcha del Orgullo: "Tengo videos de mis abuelos fallecidos"

Emma Vich sufrió el robo de su celular durante la Marcha del Orgullo este sábado y lanzó un desesperado pedido a través de las redes sociales.

El ex Gran Hermano accedió a su cuenta de Instagram a través del dispositivo de su pareja, Nico Suar, y dio detalles de lo ocurrido.

¿Qué le pasó a Emma Vich durante la Marcha del Orgullo?

"Me robaron mi celular en la Marcha del Orgullo, por favor les pido que me lo devuelvan. Es mi herramienta de trabajo y además no pude hacer el respaldo, tengo videos de mis abuelos (que no están conmigo) y los veo cuando más los necesito", escribió.

"Háblenle a Nico, el que lo tenga, no va a pasar nada. No lo voy a denunciar. Tengo mucha información, videos de mis abuelos que fallecieron. Necesito mi celular", reiteró Emma.

"Ojalá pueda aparecer, estoy re triste. Voy a estar incomunicado, no tengo un peso para volver a comprarme ese celular, con el que yo trabajaba", añadió.

Más tarde, Emma Vich insistió con su pedido y dejó una dirección de email para que, quien tenga su teléfono, le envíe el material de sus abuelos: "Les pido si no quieren devolver el celu, que me pasen los videos de mis abuelos que son del 2018 acá".

Previo al robo del celular, el exparticipante de Gran Hermano atravesó otro mal momento en la Marcha del Orgullo.

Según relató, no consiguió lugar en alguna carroza, pese a que donó una casa para las niñeces trans y participó de iniciativas solidarias.

"Estuve esperando la invitación para alguna carroza o a participar a la Marcha del Orgullo en Buenos Aires. Me cansé de insistir, pedí un montón para participar y no tuve respuesta por ningún lado. Hablé con Polenta: no había lugar. Hablé con otra carroza: no había lugar. En otra me querían cobrar 70 o 100 dólares para poder ingresar", se quejó.

"Y duele, por ahí, que la misma comunidad no te tenga en cuenta para eso. ¿Por qué preciso un camión, yo como Bauti, para ir? Porque hay mucha gente que está con alcohol encima y no te deja marchar en paz. Me duele todo esto por parte de la comunidad", expuso Emma Vich.