Wanda Nara apuesta a un nuevo trabajo en Europa: los detalles

Wanda Nara continúa abriendo sus puertas a nuevos trabajos para seguir creciendo en su vida profesional y esta vez se revelaron detalles sobre el proyecto que tiene sobre la mesa para continuar su carrera en Europa.

Tras el estreno de la película "¿Querés ser mi hijo?" protagonizada por Wanda Nara y Agustín Bernasconi que fue estrenada en los cines de Argentina el 22 de octubre, se conoció que Amazon adquirió los derechos de la producción para incorporarla a su catálogo de streaming.

De esta manera, el film tendrá una oportunidad para llegar a otro público, además del alcance que tuvo en las salas de cine y las primeras ventas.

Wanda Nara y su apuesta laboral en Madrid 2027. (Captura: X)

Sin embargo, eso no es todo, ya que la periodista Naiara Vecchio aseguró que "en 2027 se estrenará el reality 'Lo querías. Lo tenés' en Disney, con la participación de su expareja Maxi López". Además, aclaró que "tiene programado viajar hacia Madrid para llevar a cabo el rodaje de una película durante cinco semanas, a partir de marzo de 2027".

¿Qué dijo Wanda Nara sobre las críticas que recibió por su actuación?

Tras las primeras funciones de "¿Querés ser mi hijo?", Wanda Nara recibió fuertes críticas por su actuación, principalmente por su inexperiencia. Lejos de evitar el tema, la mediática no dudó en hablar al respecto con la prensa en la presentación de la película.

“Me gusta hacer cosas que me saquen de mi lugar de confort. Me atrae mucho eso que me exige un poco más. Por ser yo, hay situaciones que son obsecuentes de mi equipo, pero a mi me gusta buscar lo más difícil”, comenzó la flamante actriz revelando el desafío que tuvo que enfrentar.

También manifestó que la prensa “le da con un palo”, y sumó al respecto: “Me gusta y lo acepto. Yo pregunto qué periodistas vinieron a ver la película y busco el comentario de ese lado”.

“La voz de ustedes es la más objetiva, la más dura, pero la que más me ayuda a crecer”, cerró Wanda Nara.