Analía Franchín rompió el silencio tras verse envuelta en el escándalo de la "Carpa VIP": "Hay enojo selectivo"

Tras el escándalo de la "carpa VIP" en la misa del Papa León XIV en Palermo en el que se vio involucrada, este miércoles 11 de noviembre Analía Franchín decidió romper el silencio en LAM para hablar al respecto.

¿Qué dijo Analía Franchín sobre el escándalo de la "Carpa VIP"?

"Yo creó que hay un enojo selectivo, hubo un montón de otra gente que no sé porque no la mencionan", comenzó la panelista en el ciclo de América TV, y sumó: "Yo te puedo mostrar la entrada, en ningún momento decía que había un salón VIP, de hecho, como bien contó Yanina Latorre, yo me había llevado turrones, sanguchitos, botellas de agua, fui en zapatillas".

"No sé qué pasó con Pampita, pero si la echaron me parece que lo que enseña el Papa es aprender a perdonar y me parece que justamente Pampita con lo creyente que es, me parece que es un poco mucho", continuó Analía Franchín y detalló: "Los asientos en los que estábamos eran más o menos 500 asientos, no estabas viendo la misa en un lugar techado ni mucho menos. Mi experiencia es que yo estuve ahí caminando, si es verdad que había una carpa que vos pasabas y había baño, agua y comida".

Por último, la mediática cerró: "Creo que todos los que critican también hubiesen ido, pero si tanto les preocupa la gente que no puede pagar, todos los que manguean entradas gratis para recitales y todo lo demás, obviamente este es un acto de fé y no tiene nada que ver, si hubiese sabido no sé si hubiese ido. Siento claramente que fui una privilegiada y honestamente si alguien se sintió ofendido pido disculpas. No me hace menos creyente".

¿Qué dijo Jorge Macri sobre la carpa VIP?

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, habló tras la fuerte polémica por el funcionamiento de una carpa VIP con catering durante la misa masiva que encabezó el Papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

En diálogo con el periodista Paulo Vilouta para su programa en Radio La Red, Jorge Macri habló de la polémica que generó la instalación de una carpa VIP en el Monumento a los Españoles en el marco de la visita del Papa León XIV y sostuvo: "Las medialunas y los budines estuvieron de más. Yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera".

Sobre el catering del sector preferencial/VIP reconoció excesos: “Las medialunas y los budines estuvieron de más, yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera”. Insistió en que “tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea” y que bastaba con un espacio de espera con agua y eventualmente café.

“Revisando todo lo que se hizo, en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. Pero tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea”, justificó Jorge Macri y argumentó que había "varias carpas" que tenían como objetivo albergar a miembros de la Iglesia, autoridades y personal dedicado al operativo que estuvo varias horas en el lugar a raíz de los cortes y restricciones de acceso, e insistió con que el propósito era brindar un espacio a las personas que llevaron a cabo tareas específicas para la organización del evento.