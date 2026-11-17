Ángel de Brito expresó su indignación por la denuncia que La China Suárez le realizó a Wanda Nara y fue picante.

En diálogo con Desayuno Americano (América TV), afirmó: "Es recontra hueco lo que hizo, una exageración. No puede pensar seriamente que su vida corre peligro por Wanda Nara".

"Que la otra bol... dijo que te iba a agarrar a palos, es algo que uno dice en una discusión. No podés joder con la Justicia en temas delicados, hay mujeres que mueren por eso. Es una burla", remarcó el conductor de LAM (América TV).

Respecto al último cruce que tuvieron en las redes sociales donde ambas se dijeron de todo, dijo: "Era lo que esperábamos de ellas, lo que queríamos ver. Lo habíamos escuchado en off y ahora se lo dijeron en la cara, me parece perfecto. No las censuro, a ninguna de las dos".

Luego, aclaró de qué bando está y eligió a Wanda Nara. "Obviamente me cae mejor Wanda aunque le he criticado cosas toda la vida. Igual, el que peor está acá es Mauro Icardi. Está loco, el que peor la juega. Nunca vi nada igual", concluyó.

¿Qué pasó entre Wanda Nara y La China Suárez?

La China Suárez se hartó del escándalo con Wanda Nara y sorprendió al armar un picantísimo descargo en sus redes donde sacó todas las municiones. Tiempo después, la empresaria le respondió de la misma forma.

Todo comenzó cuando se filtró el video donde la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) lanza una serie de insultos contra la actriz en "la casa de los sueños", que después la acusó de haberlo editado y de haber quitado más acusaciones porque la dejarían mal parada.

Frente a esto, Eugenia subió un video viejo de ella actuando donde hacía el gesto de "sh" y escribió: "Me río y voy a seguir riendo de una 'mujer' que le dice a otra 'negra de mierda', interesada, prostituta y muerta de hambre".

La China Suárez contra Wanda Nara. (Captura: Instagram)

Entonces, sacó a relucir un viejo rumor sobre que Wanda había estado con Diego Maradona: "Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pijas y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los boludos. Que tengan un lindo fin de semana".

Eso no fue todo, minutos después subió una nueva historia en su cuenta de Instagram donde expresó: "Y ya quedó obsoleto el 'querés ser como ella'. ¿Cómo quien? Yo soy MILLONARIA, pero en la vida".

"Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex, ¿qué le podría envidiar a alguien así? Nada. Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer, es dinero (de sus ex). Yo lo poco o mucho que tengo me lo GANÉ trabajando desde los 6 años", siguió comparando las vidas de ambas.

La China Suárez contra Wanda Nara. (Captura: Instagram)

Finalmente, lanzó: “'No tenes dignidad' me dice una 'mujer” que ofrece autos a cambio de que se casen con ella. Usen un poco la cabeza, un poquito".

Tras los descargos de La China Suárez, Wanda no se quedó callada y salió a disparar con todo: "La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno (Benjamín Vicuña). Como no le alcanzó, le pidió al bobo, que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge y así irse ella a vivir a Turquía a cambio de dinero".

"Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro. Aprendé a chupar pija como yo, así te va mejor", manifestó muy picante en referencia al comentario de la actriz. Además, destacó: "Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia. En cambio, vos seguís callada, sumisa, devota al macho, viendo cómo tus propios hijos viven lo mismo. Te recomiendo que empieces a chupar pija y los alejes del daño".

Wanda Nara le respondió a La China Suárez. (Captura: Instagram)

En otra historia, siguió: "Alguien que está al lado de alguien que la llamó moncha, barata, olorienta y mala madre habla de la poca dignidad que tiene".

Además, le pidió: "Mostrá el video completo, ¿o no querés que se enteren de lo que viven los tuyos? A ver si los papis te obligan a cuidar y te judicializan. Estás tan desesperada y muerta de hambre que te bancás todo. Salir de testigo cuando no estabas, salir de testigo cuando le quieren sacar los hijos a una madre, meterte con todos los maridos de argentina, etc."

Wanda Nara le respondió a La China Suárez. (Captura: Instagram)

"Algunas tenemos más dignidad. Y sí, tengo el 50 porque conmigo se hicieron millonarios, en cambio, al lado tuyo se hundieron todos", continuó diciendo sobre las anteriores relaciones de la artista.

Además, aprovechó para hacer referencia a "la casa de los sueños": "Cuídame la casa y mantenela limpia, todos comentan lo sucia que sos. Manteneme el orden que es mía. Agradecé, moncha, que vivís a costa de lo que le hice ganar al despechado, que te hace nombrar a mi ex. Tan devota ella".

De esta manera, Wanda Nara y La China Suárez reactivaron su interminable guerra, y de ella se desprendieron nuevas denuncias en la Justicia por calumnias e injurias por parte de Eugenia, mientras que la conductora accionará contra Mauro Icardi por supuestos bots pagos por él en Twitter.