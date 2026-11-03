María Becerra y Emilia Mernes se pronunciaron tras el ataque transfóbico en Palermo: "Duele e indigna mucho"

María Becerra y Emilia Mernes se pronunciaron en las redes sociales tras el brutal ataque transfóbico en Palermo, y expresaron su indignación.

La primera en manifestarse públicamente fue Lali Espósito, quien apuntó contra algunos medios de comunicación por el orden de prioridades en la agenda periodística.

Luego, María Becerra y Emilia Mernes también alzaron su voz y publicaron en Instagram contundentes escritos.

"Lo que pasó hoy con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna mucho. Nadie debería vivir con miedo por ser quien es, ni acostumbrarse a la violencia o a la indiferencia", comenzó la Nena de Argentina.

"Esto no puede seguir pasando. Necesitamos seguir visibilizando, acompañando y exigiendo que la vida y la dignidad de toda la comunidad trans, y de quienes formamos parte de la comunidad LGBTQ+, sean respetadas todos los días", pidió.

"El orgullo también es resistencia. Es una lucha con historia, que costó muchas vidas y que, lamentablemente, sigue siendo necesaria. Las mujeres trans, los hombres trans, las personas no binarias y quienes integramos el movimiento LGBTQ+ no deberíamos tener que sostener esta lucha en soledad", agregó.

"El compromiso también tiene que ser de las personas heterosexuales, de las personas cis, de toda la sociedad. Defender el derecho a vivir sin violencia es una responsabilidad de todos", sentenció la artista.

"Este 7 de noviembre vamos a encontrarnos en la marcha, más fuertes que nunca. Por quienes abrieron el camino, por quienes seguimos resistiendo y por el derecho de quienes vienen a vivir en libertad y sin miedo", concluyó María Becerra.

Emilia Mernes, por su parte, escribió: "No podemos vivir en una sociedad donde la identidad de alguien sea motivo suficiente para convertirlo en blanco de violencia".

"No podemos permitir que estas cosas sucedan. Repudio total", cerró la intérprete.

A días de una nueva Marcha del Orgullo en Argentina, un grupo de jóvenes atacó a palazos a mujeres trans en los bosques de Palermo.

El hecho ocurrió cerca de Figueroa Alcorta y el Lago de Regatas, y hasta el momento no hay detenidos. Los propios agresores grabaron la secuencia y la difundieron en las redes sociales, burlándose de lo que estaban haciendo.

En la grabación se puede ver a un grupo de hombres insultando y violentando a las mujeres trans que se encontraban en el lugar.

Vecinos y automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso a la policía, pero cuando los efectivos llegaron, el conflicto había terminado.