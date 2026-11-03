Los disfraces de BLACKPINK que causaron revuelo en la red: Lucyna Kushinada, Suki de "Rápidos y Furiosos" y una sirena gótica

Las estrellas mundiales Jisoo, Jennie y Lisa, miembros del supergrupo de K-Pop BLACKPINK, hicieron explotar las redes sociales con sus espectaculares disfraces para Halloween.

Jennie lució un icónico look clásico de los 2000, sexy y callejero, muy fiel al personaje que usó Devon Aoki en su papel de Suki en la saga Fast and Furious.

Jennie vestida de Suki de Rápido y Furioso

La cantante de "Fallen Angel", "Dracula" y "Like JENNIE", entre otros éxitos, asistió a la exclusiva fiesta de cumpleaños y Halloween de Kendall Jenner en el Bar Marmont, en Los Ángeles. El 1 de noviembre compartió fotos en su cuenta oficial de Instagram con el caption “sukiiiiiii”.

La rapera principal de BLACKPINK vistió un Top crop púrpura, con detalles rojos, una minifalda de cuero rosa intenso, custom de diseñador Michael Ngo, con lazos laterales y cortes en las caderas. Llevó el cabello largo, liso en un tono rubio castaño cálido. Al look le sumó un cinturón statement con hebilla elaborada, botas altas rosadas y accesorios Y2K.

Posó junto a un auto deportivo rojo, homenaje directo a la estética de la película, en la que Suki conducía un Honda S2000 rosa.

Jennie vestida de Suki de Rápido y Furioso / Jennie y Charli XCX

Jennie apareció en listas de mejores disfraces de celebridades 2026, incluida Vogue como la única artista asiática/K-pop destacada en algunos rankings. Incluso Devon Aoki, a quien conoce personalmente, comentó en la publicación de Jennie: “Awww love this!!!”, recibiendo la aprobación directa de la propia actriz.

La imagen muestra a Jennie junto a Charli XCX, Central Cee y Aidan Zamiri en la fiesta de Halloween y cumpleaños de Kendall Jenner.

Las mayores artistas y estrellas de Hollywood también se dieron cita en la sexta fiesta anual de Halloween de Vas J Morgan y Michael Braun en Los Ángeles el sábado por la noche. Sí, Jennie también estuvo invitada.

Para su segundo disfraz, Jennie se vistió como Corpse Bride de Tim Burton, con un look de Lou de Bètoly para Halloween.

Jennie junto a las modelos Isabella Elei y Yasmin Wijnaldum en la fiesta Halloween de Vas J Morgan y Michael Braun

Jennie con Hunter Schafer y Alex Consani en la fiesta de Halloween de Vas J Morgan y Michael Braun

Jisoo revolucionó el universo otaku al lookearse como Lucyna Kushinada, también conocida como Lucy o Lucy Luce, una de las protagonistas principales de la serie anime Cyberpunk: Edgerunners.

Jisoo como Lucyna Kushinada de la serie anime Cyberpunk Edgerunners

La cantante y actriz compartió fotos y contenido en Instagram y Tiktok con el caption “Lucy” + emoji de mariposa. El cosplay fue tan espectacularmente fiel al personaje del anime de Netflix, que todas las cuentas de anime reaccionaron compartiendo las imágenes y elogiando fuertemente no solo el outfit, sino la gestualización e interpretación del personaje.

El equipo de Cyberpunk también quedó con la boca abierta. El director asociado del anime, Paweł Sasko, elogió el cosplay y dijo "también estoy enganchado con BLACKPINK y ahora sigo sus carreras en solitario".

El look constaba de una peluca bob recta con flequillo grueso, raíces blancas que se funden en rosa y detalles neón cian. La vestimenta futurista constaba de un body negro brillante con acentos rojos y cuello alto, más una chaqueta blanca crop caída de los hombros. Para el maquillaje, estilo anime, lució un delineado afilado con toques rojos, lentes de contacto y mirada intensa, todo bajo una Iluminación teal (tono intermedio entre el verde y el azul) y rosa que refuerza la estética cyberpunk.

Los fans y medios destacaron el alto nivel de detalle y sincronización con el personaje, llamándolo un “reversal charm” (cambio de imagen impactante). Fue considerado uno de los cosplays más acertados y destacados de la festividad.

Jisoo como Lucyna Kushinada de la serie anime Cyberpunk Edgerunners

Lisa, por su parte, se vistió de sirena gótica para Halloween 2026. El 31 de octubre de 2026 compartió en Instagram, y a través de su sello LLOUD, un set de fotos elaboradas, tanto dentro del agua como en un tanque de cristal, con el concepto de una sirena de las profundidades, oscura y aterradora.

Lisa como sirena gótica para Halloween

El disfraz constaba de una cola de sirena negra, azul medianoche y verde esmeralda con escamas 3D y aletas puntiagudas. En la parte superior, el traje imita algas oscuras, con perlas negras. Los brazos y las manos también tenían pintadas escamas, terminadas en garras plateadas largas.

Lisa como sirena gótica para Halloween

Para el maquillaje, eligió resaltar la piel brillante tipo perla, usó lentes de contacto azules helados, labial plateado, y hasta agregó pequeños colmillos y corona gótica negra. El look completó con el cabello mojado y suelto.

Lisa como sirena gótica para Halloween

El estilo cinematográfico siguió la línea de sus disfraces de Halloween anteriores, como la sirena dorada de Love, Death + Robots, el icónico personaje del episodio "Jibaro" de la serie de Netflix de 2025.