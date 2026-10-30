Lali Espósito reveló detalles de su casamiento con Pedro Rosemblat: "Va a ser un momento bonito"

Lali Espósito se refirió a su casamiento con Pedro Rosemblat, dio algunos detalles de cómo será la boda y de cuáles son sus expectativas. También descartó, por el momento, tener luna de miel y reflexionó sobre la maternidad.

¿Qué dijo Lali Espósito sobre su casamiento con Pedro Rosemblat?

Si bien no habían trascendido, hasta el momento, muchos detalles de la boda de la cantante con el periodista, se sabe que será un evento íntimo enfocado exclusivamente en sus familiares y amigos más cercanos.

Pedro Rosemblat ya había ironizado al respecto al descartar un megaevento político-artístico que contase con la presencia de Hugo Moyano y Lady Gaga.

En las últimas horas circularon declaraciones de Lali, brindadas al medio Frontera, donde se anima a hablar un poco más del tema y algo más.

"A veces me dicen: 'Vas a entrar con un vestido larguísimo' con una cola de no sé cuántos metros. No, nada de eso va a pasar", aclaró de entrada la cantante dando a entender que será una ceremonia sencilla", reveló la cantante.

También se permitió contar cómo imagina su casamiento y de sus expectativas: "Se unen los amigos, se une mi familia. Yo tengo familia en el interior del país, en Argentina y viajan para esta boda. Ver a mi madre ahí y a mis hermanos".

Y sumó en el mismo sentido: "Cómo el otro se alegra por tu felicidad, cómo vos ves a esa persona con la que estás eligiendo vivir eso y te llena de emoción y te sentís acompañado en la vida. Creo que va a ser un momento bonito".

Lali vinculó su casamiento con una profunda reflexión respecto de cómo entiende la vida a los 35 años y de la necesidad de priorizar estar con sus seres queridos.

La pareja, por ahora, no tendrá luna de miel | Instagram

"Pasé los treinta hace rato, tengo treinta y cinco. Es un momento de la vida muy, muy especial, porque ya las cosas no te dan lo mismo. No es que antes me daban lo mismo, pero pensás más lo que vas a hacer, cuánto tiempo le dedicás al trabajo y cuánto al ocio o al disfrute personal", aseguró.

Y amplió al respecto: "Yo antes era muy trabajo, trabajo, trabajo y ahora también soy muy trabajadora, pero también aprendí a darme los tiempos del disfrute de los seres queridos, de los espacios para mí".

Respecto de la luna de miel, Lali la descartó por el momento debido a la agenda de actividades laborales de cada uno: "Por ahora no, ningún tipo de descanso. No me dio la agenda, pero en algún momento me iré de viaje. Él también trabaja mucho, así que no se queja porque a él le pasa lo mismo".

Finalmente, Lali Espósito habló de la posibilidad de ser mamá y reconoció que es un tema en el que piensa cada tanto: "Yo creo que al final uno no se ve y después si le llega a suceder o lo llega a querer, bueno, una se impone porque, bueno, la vida es así".

Y cerró: "Me pregunto mucho si lo deseo de verdad y mientras me hago esa pregunta, aquí estoy, sin niños".