El mundo del fútbol se vio conmovido por la trágica muerte de Jesús de Miguel a sus 30 años cuando sufrió un golpe en el campo de juego contra un adversario y, frente a esta dolorosa noticia, Lionel Messi decidió expresarse en sus redes.

El episodio sucedió en el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra de la Segunda División española cuando el delantero fue a controlar la pelota en el centro del campo cuando Jesús Owono salió a intentar despejarla y terminó impactando al rival en el pecho con su rodilla.

Según señalaron, el futbolista sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el golpe, de la que pudo ser reanimado pero acabó en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife.

Jesús de Miguel

Finalmente, el club confirmó el desenlace menos esperado generando gran angustia en el ámbito futbolero. Entre los mensajes de despedida, llegó el del astro argentino: "No hay palabras... Mis condolencias para su familia y amigos".

"Que en paz descanse", terminó diciendo completamente consternado mientras lo acompañaba con una imagen del español en blanco y negro.

Lionel Messi le dedicó un mensaje a Jesús de Miguel

Otros mensajes de despedida para Jesús de Miguel

De Miguel llevaba algo más de una temporada en el Tenerife, al que había llegado en el verano de 2025 procedente del Castellón.

Nada más conocerse la noticia de su fallecimiento, los mensajes de pésame se han sucedido, empezando por el Andorra.

"Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife", afirmó el club andorrano en un mensaje en sus redes sociales.

"Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús", escribió en la red X el exfutbolista Gerard Piqué, máximo accionista del Andorra.

Muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, tras el choque que tuvo con Jesús Owono, arquero del Futbol Club Andorra

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y varios otros clubes se han unido al luto por el fallecimiento del jugador del Tenerife.

La Federación Española ha aplazado los partidos de Copa del Rey y de Copa de la Reina que debían celebrarse este martes como señal de respeto.

"La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta triste pérdida y traslada todo su cariño y apoyo a los familiares, amigos y seres queridos de Jesús de Miguel", afirmó la RFEF en un comunicado.

Las muestras de condolencias también han llegado desde otros ámbitos de la sociedad y política españolas.

"Mi más sentido pésame a familia y allegados y un fuerte abrazo al club, jugadores, equipo técnico, directiva y afición en estos duros momentos. Compartimos su dolor", escribió la ministra de Deportes, Milagros Tolón.