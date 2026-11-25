Nico Vázquez confirmó que la obra "Rocky" regresará al teatro a partir del 2027 luego de terminar con sus funciones el pasado domingo 22 de noviembre.

Tras dos años de éxito en la calle Corrientes, el actor anunció una tercera y última temporada de la obra en el teatro Lola Membrives. La idea es realizar doce semanas más de funciones antes de su despedida definitiva.

Nico Vázquez en la obra teatral de Rocky. (Captura Instagram: @nicovazquezok)

La decisión de extender las funciones es por la posible llegada de Sylvester Stallone al país, creador y protagonista de la exitosa saga cinematográfica, debido a una charla que tuvo con Nico Vázquez donde Stallone le preguntó "cuándo podía ir" a presenciar un de las funciones.

“No puedo asegurar nada. Pero ahora queremos seguir hasta que la vea él”, expresó Nico Vázquez.

¿Cuándo regresa la obra Rocky en 2027?

La tercera y última temporada de Rocky comenzará el viernes 22 de enero de 2027 y se extenderá hasta el domingo 11 de abril, con funciones de viernes a domingos en el teatro Lola Membrives, ubicado en avenida Corrientes 1280.

El espectáculo cuenta con producción general de RGB Entertainment y Preludio, bajo la dirección de Nicolás Vázquez y Mariano Demaría.

Nico Vázquez volverá a interpretar el papel de Rocky Balboa, mientras que Dai Fernández continuará en el papel de Adrian, la gran historia de amor del boxeador.

Nico Vázquez en la obra teatral de Rocky. (Captura Instagram: @nicovazquezok)

El elenco se completa con David Masajnik, Leo Trento, Diego Hodara, Merlyn Nouel, Osky Vidal, Georgina Tirotta, Christian Giménez, Juan Mateo Halle, Alan Grinstein y Aarón Palomino.

Según la producción, Rocky fue la obra más vista del país durante 2025 y 2026, y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la calle Corrientes. Las entradas para esta última temporada ya se encuentran disponibles a través de Plateanet y en la boletería del teatro.