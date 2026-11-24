"Querido Evan", el musical que conmovió a su público y fue galardonado como uno de los mejores de su generación, sale a la calle con una campaña pensada para ser parte: los carapantalla de la ciudad muestran el yeso de Evan para que cada persona pueda firmarlo.

La campaña de lanzamiento 360° por su regreso al Teatro Metropolitan, toma el símbolo central de la historia, un yeso que se llena de firmas, y lo lleva al espacio público. Quien pase por uno de los afiches, puede firmar el yeso, etiquetar a @queridoevanok en Instagram y recibir un beneficio especial en la compra de sus entradas. Una acción que va más allá del teatro y llega a la vía pública, los medios, y las redes sociales.

Querido Evan

“Siempre creí que una película o una obra de teatro pueden transformarse en marcas muy poderosas. La comunicación de Querido Evan contacta con las audiencias más jóvenes tratando de generar una comunidad que se adueñe de la obra”, expresó Pablo del Campo, Productor General.

La acción llega en el marco del regreso de Querido Evan, por 8 únicas semanas, con un elenco renovado y la misma emoción que convirtió a la obra en un fenómeno de comunidad. Las zonas principales donde se encuentran los carapantalla son Chacarita, Barrio Norte, Núñez, Belgrano, Palermo, Recoleta, Villa Urquiza, Villa Crespo, Saavedra y frente al Teatro Metropolitan.

Desde el 8 de enero de 2027, protagonizada por Valentín Zaninelli junto a Guadalupe Devoto, Laura Conforte, Silvia Luchetti, LARE, Diego Castro, Joaquín Reficco y Ema Giménez Zapiola. Una producción de Pablo del Campo y Estanislao Otero Valdez, con libro de Steven Levenson y música y letras de Benj Pasek y Justin Paul, que aborda con sensibilidad la soledad, la necesidad de pertenecer y el valor de sentirse escuchado.

Ganadora de 7 Premios Hugo, incluido el Mejor Musical, Querido Evan cuenta la historia íntima de un joven que se enfrenta a su propio espejo: las palabras no dichas, los miedos que pesan y la urgente necesidad de levantar la mano y ser escuchado. A partir de un malentendido, Evan, que sufre trastornos de ansiedad y la sensación de no pertenecer a su entorno, se convierte en un fenómeno viral que sorprende a todos, empezando por él mismo.

"Querido Evan", desde el 8 de enero de 2027. De jueves a domingos en el Teatro Metropolitan. Entradas a la venta ya disponibles.