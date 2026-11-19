El actor estadounidense Larry Poindexter, que participó en 200 películas y series de televisión, murió el 18 de noviembre, casi cinco días después de haber sido atropellado por un auto. Tenía 66 años.

¿Qué le pasó a Larry Poindexter?

Poindexter fue atropellado mientras cruzaba la calle para comprar comida en su barrio de Studio City, en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, California, el viernes por la noche. Se encontraba hospitalizado y tenía programada una cirugía por costillas rotas para hoy cuando falleció repentinamente esta mañana.

Larry Poindexter

Larry Poindexter, nacido el 16 de diciembre de 1959 en Dallas, Texas, fue un actor estadounidense de carácter, cantante, productor teatral y ocasional compositor, con una carrera de más de 40 años y cerca de 200 créditos en cine y televisión.⁠ Hijo del diseñador de escenografía e iluminación H.R. Poindexter (ganador de un Tony) y de la cantante de ópera Sue Ann Erdman, ceció entre Nueva York y Los Ángeles. Empezó a actuar en la universidad, y sus primeros trabajos en Los Ángeles fueron como actor y coordinador de producción con Franklin R. Levy y Catalina Production Group.

Larry Poindexter y Kevin Quinn en Acampados (2015)

En televisión, Poindexter apareció en 30 episodios de la telenovela Days Of Our Lives, interpretando a dos personajes diferentes: primero en 1984 como Ben Welch, y como el Padre Louis de 2014 a 2018. También participó en 23 episodios de Santa Barbara y en 12 episodios de General Hospital como el Dr. Asher Thomas. También participó en 23 episodios en Santa Barbara, como el Dr. Justin Moore, en 1986.

Es conocido por su papel en la película SWAT de 2003 , en la que interpretó al capitán Tom Fuller del Departamento de Policía de Los Ángeles, un hombre que seguía las reglas al pie de la letra y que se enfrentó cara a cara con Hondo, el personaje de Samuel L. Jackson.

En horario estelar, Poindexter fue un actor regular en la serie de comedia de MTV The Hard Times of RJ Berger y tuvo un papel recurrente importante en JAG de CBS. Fue estrella invitada en docenas de programas a lo largo de los años, incluyendo Quantum Leap, NYPD Blue, How I Met Your Mother, Friends, NCIS, Will & Grace, Scandal, CSI, CSI: Miami, CSI: NY, Party of Five, Nip/Tuck, Melrose Place, Weeds, Californication, Hawaii Five-0, Castle, Curb Your Enthusiasm, Supernatural, Bones, All Rise, Station 19, The Rookie y 9-1-1. Su aparición como invitado más reciente fue en la temporada 4 de The Lincoln Lawyer a principios de este año.

Ganó un Ovation Award por su actuación en Reefer Madness (como Jack/Jesus) y fue nominado en otras ocasiones. Fue miembro fundador de la Troubadour Theatre Company y actuó en varias producciones teatrales.

Larry Poindexter y Kelly Monaco en General Hospital

Poindexter, también músico, fue el vocalista principal de la banda de country alternativo The High Lonesome en la década de 1990. Su álbum Feel Free To Do So se publicó en 1995. Su música apareció en películas y series. Como productor, fue productor ejecutivo del musical de Broadway The Cher Show (2018-2019, ganador de dos Tony) y trabajó en proyectos como la adaptación de Saved by the Bell y otros musicales.

A Poindexter le sobreviven su esposa, la destacada directora de casting Carol Kritzer, y sus dos hijos.