Christian Cousins, actor recordado por su papel en "Kindergarten Cop" junto a su hermano gemelo Joseph y a Arnold Schwarzenegger, murió a los 43 años. El intérprete fue hallado sin vida en su casa en el sur de California, después de que su familia preocupada solicitara a la policía una verificación de su bienestar.

¿De qué murió Christian Cousins?

Un portavoz del Departamento de Policía de Irvine confirmó que las autoridades respondieron a una llamada para comprobar el estado de salud de Cousins ​​en su domicilio el 20 de octubre, poco después del mediodía.

Según TMZ, los agentes encontraron al actor, que había fallecido, dentro de la casa, y la policía afirma que no había indicios de circunstancias sospechosas.

Christian Cousins de niño junto a Richard Tyson, quien interpretó a su padre en "Un detective en el kinder"; y Cousins tiempo atrás

Page Six confirmó la muerte del actor a través del Departamento del Sheriff del Condado de Orange, que proporcionó una carta oficial del forense en la que consta que su fecha de fallecimiento fue el 20 de octubre.

La División Forense del departamento también informó que la causa de la muerte de Cousins ​​seguía bajo investigación. “Este caso está pendiente de investigación, que incluye pruebas toxicológicas”, declaró la oficina forense.

El forense del Departamento del Sheriff del Condado de Orange se hizo cargo del cuerpo del actor tras llegar al lugar de los hechos.

Aunque no se ha anunciado la causa oficial de la muerte, el hermanastro de Cousins, Jonas Roeser, afirmó a través de Instagram que el actor había luchado contra una enfermedad hepática.

Muerte de Christian Cousins

A través de una publicación en Instagram, el 22 de octubre, Roeser dijo: “Descansa en paz, mi querido hermano Christian Cousins. Me duele compartir que mi hermano, Christian Cousins, ha fallecido".

"Christian y su hermano gemelo, Joseph 'Joey' Cousins, son hermanos para mí por parte de mi padre biológico. Crecieron en California mientras yo estaba en Washington y no los conocí hasta que entré a la universidad. Antes de eso, crecí viéndolos en televisión en 'Knots Landing' y en el papel principal de Dominic en 'Kindergarten Cop' junto a Arnold Schwarzenegger. Pero esos papeles son solo una pequeña parte de cómo recordaré a Christian. Era un personaje, lleno de pasión y energía, con grandes historias y sueños aún más grandes", rememoró Jonas.

Joseph y Christian Cousins en The Sitters (1992)

"Christian había estado muy enfermo de una enfermedad hepática. Me consuela saber que ahora está en el cielo con su madre, libre del dolor que lo aquejaba. Descansa en paz, Christian. Espero que tu alma esté en paz y que hayas encontrado la paz. Eres mi hermano y te extrañaremos mucho”.

Christian y Joseph nacieron en el condado de Orange en marzo de 1983. Comenzaron a aparecer en episodios de "Knots Landing" en 1987, después de haber debutado en un episodio de "Highway to Heaven" de Michael Landon.

Cousins debutó como actor en 1988 en la serie de televisión "Highway to Heaven" y también apareció en "Roxanne: The Prize Pulitzer", "Father Dowling Mysteries", "Eerie, Indiana", "Intruders", "Empty Nest" y otras producciones.

Cousins ​​interpretó, junto a su hermano gemelo, a Dominic en la comedia de acción de 1990, "Kindergarten Cop", protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Posteriormente obtuvo un papel en la telenovela de CBS "Knots Landing", apareciendo en 57 episodios.También participó en "Invasores: la película" (1992).