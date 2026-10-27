Murió Coco, el chófer de Moria Casán durante más de 20 años: La One se enteró al aire

Compartí esta nota
Moria Casán se enteró en el vivo de La mañana con Moria (El Trece) que murió Fernando Jorge “Coco” Shedden, su histórico chófer durante más de dos décadas.
En medio de su ciclo, La One se mostró consternada al enterarse de su partida: "Tengo que dar una noticia muy triste pero la vida es esto. Lamento tanto. Me acaba de avisar mi querido asistente Galito que falleció Coco, el que fue chófer toda mi vida. Fernando Jorge Shedden, está en otro plano".
Entonces, contó que estuvo distanciada durante algunos años pero que había logrado acercarse en el último tiempo: "Querido Coco, te doy un beso, pese a la distancia y que estábamos separados. Este último tiempo, a través de la serie, nos permitió un poco reunirnos porque el personaje de él, que fue tan importante en mi vida..."
"Después nos peleamos, nunca me peleé en realidad, estuvimos separados. Él tuvo problemas de adicción que lo llevó a ponerse en lugares muy oscuros. Estuvo preso porque su adicción a la droga hizo que se convierta en una especie de narco, lo agarraron con droga. Al principio, cuando lo agarraron, le pagué el abogado para que saliera de la cárcel. Salió, volvió a recaer, después mejoró y tenía ahora una vida pacífica. Estaba bien pero parece que su vida se acortó porque es un hombre muy joven igual", recordó sobre el duro momento que atravesó.
"Solo decirle que lo quiero, que pasé muy buenos años con él y que lamento... me da lastima, se murió solito. Es un poco lo que eligió él pero no sé que decir. Lo quiero, te quiero Coco. Me encanta que hayamos podido charlar en la última época y que estés en la serie mía, como parte de mi vida. Te quiero, no sé cómo despedirte. Un aplauso", terminó diciendo con la voz quebradiza para no llorar.
¿De qué murió Coco, el histórico chófer de Moria Casán?
De acuerdo a lo que dio a conocer el medio marplatense Mi8 murió este martes 27 de octubre a las 6.50 hs. en el Hospital Interzonal, donde estaba internado a raíz de un cáncer de próstata.