El Chino Leunis ganó un juicio por una cifra millonaria por un lavarropas: qué pasó

El Chino Leunis demandó a una marca luego de haber adquirido un lavarropas de alta gama que podía ser manipulado por Inteligencia Artificial y que no funcionara correctamente.

Luego de haber llegado al cansancio por el mal funcionamiento reiterado del electrodoméstico, el locutor acudió a la Justicia por "desperfectos técnicos recurrentes en un lavarropas de alta gama, adquirido por la familia en un canal oficial".

Según relataron en Intrusos (América TV), "el equipo presentaba un inconveniente crónico que impedía su correcto funcionamiento. A pesar de que la unidad fue revisada por el servicio técnico en al menos cinco oportunidades, la persistencia de la falla generó que tuvieran que asumir de manera particular los costos de reparación complementarios por 300.000 y 290.400 pesos".

"Por ese motivo, solicitaron ante el Municipio de San Isidro, la restitución del valor del bien y gastos técnicos afrontados, a falta de una solución directa en la vía privada" y "frente a la postura de cada parte, la dirección del organismo local resolvió elevar las actuaciones al secretario de sumarios".

Finalmente, esta marca tuvo que restituirle los gastos a Leandro, equivalente a una gran suma de 5 millones de pesos.

¿Cómo es la casa del Chino Leunis?

Desde las redes sociales, la pareja abrió las puertas de su intimidad y presentó un recorrido por los espacios donde comparten momentos de risas, charlas y diversión en familia.

"Esta casa apareció casi de casualidad y marcó una etapa muy importante en nuestras vidas", expresó el Chino Leunis.

"Nuestros amigos vendían una casa que estaba para habitarla del minuto cero. Estilo coloñal, con ventanas de madera, no estaba mal... Pero nos dimos cuenta que podíamos darle nuestra propia impronta", agregó.

"Además necesitábamos lugar para los siete, entonces decidimos hacer una remodelación", sumó Magdalena.

"Buscábamos tener una casa que sea adulta, tranquila, un lugar para poderdisfrutar todos juntos", describió Leunis.

La propiedad cuenta con un amplio jardín con pileta y un espacio al aire libre para relajarse.

En el interior predominan los colores neutros y monocromáticos, lo que da un aspecto de orden y claridad.

La cocina es espaciosa, con una mesa y sillas de madera maciza, mientras que los baños tienen artefactos blancos con detalles dorados elegantes.