La madre de Kala Bidner de Popstars es Guadalupe Martínez Uría, la actriz que brilló en los años 90

La presencia de familiares en la edición de Popstars (Telefe) del lunes 26 de noviembre despertó el interés por Guadalupe Martínez Uría, madre de la participante Kala Bidner. Si bien la exactriz no estuvo en el programa, su historia de vida generó un renovado interés en las redes.

¿Qué es de la vida de Guadalupe Martínez Uría, madre de Kala Bidner de Poprstars?

El reality musical de Telefe fue escenario de encuentro entre las participantes y sus seres queridos. Las postulantes debieron cantar frente a su familia y se vivieron momentos de profunda emoción.

En ese contexto, Kala Bidner cantó "Make you feel my love" de Adele y se llevó los elogios del jurado. Apenas terminada la presentación, la participante escuchó conmovida las palabras de su padre, el empresario Diego Bidner, gran amigo del cantante Cristian Castro.

Diego Bidner, papá de Kala habló tras la presentación de su hija en Popstars | Captura Telefe

"Feliz de verte, la verdad que sos única, increíble lo que hacés y sos Popstars para mí", dijo orgulloso y con lágrimas en los ojos el papá de la cantante. Tras sus palabras, ambos se abrazaron fuertemente y varios integrantes del jurado destacaron el talento y el futuro que tiene por delante Kala.

Guadalupe Martínez Uría en los años 90 | Archivo

Quien estuvo ausente fue la madre de la participante, algo que fue motivo de debate en las redes. Diego Bidner esta casado hace más de 25 años con la exactriz Guadalupe Martínez Uría, recordada por haber asumido roles de villana en varias novelas exitosas de los años noventa.

Guadalupe Martínez Uría es representante artística de su hija Kala | Instagram

La madre de Kala, trabajó en Grande Pa, la exitosa novela que comenzó a emitirse en el año 1991 y finalizó en el 1994 en las dos primeras temporadas. En la ficción, interpretó a Griselda, la mejor amiga de Josefina (Nancy Anka), la mayor de las hijas de Arturo (Arturo Puig).

Guadalupe Martínez Uría junto a su esposo y sus tres hijos | Instagram

Martínez Uría también trabajó en la primera temporada de Chiquititas (1995), la tira infantojuvenil de Cris Morena. Allí fue Dolores Agüero, la villana de la historia que se interponía entre Gabriel Corrado y Romina Yan, los protagonistas.

A la lista de éxitos en los que participó hay que sumar Pelito, Clave de sol, Mi cuñado, El precio del poder y Los buscas de siempre, entre otros. Pero un día se casó y decidió dejar por completo su carrera artística para dedicarse tiempo completo a su familia.

En las redes se recordó el pasado artístico de la madre de Kala Bidner

Sin embargo, Guadalupe continúa vinculada al mundo del espectáculo siendo representante de su hija Kala. "Desde que Kala decidió dedicarse a la música la acompaño y la ayudo también", dijo años atrás durante una entrevista.