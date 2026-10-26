El mundo del streaming despide en las redes a El Komanche: "Tenía muchos problemas"

El Komanche fue encontrado sin vida en su casa de Monterrey, México y el mundo del streaming se convulsionó. Apenas conocida la triste noticia, muchos colegas lo recordaron, pero también alertaron acerca de algunos malos hábitos de las redes.

¿Qué dijeron los streamer tras la muerte de El Komanche?

Uno de los primeros en publicar sobre el fallecimiento de Carlos Mauricio Gómez -tal como era el nombre real de El Komanche-, fue Ibai Llanos, el famoso streamer español.

"Descansa en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida. Abrazo y cariño para toda su familia y seres queridos. Cuidaos mucho", escribió en su cuenta de Instagram.

El argentino Martín Pérez Disalvo, conocido como Coscu fue más contundente y apuntó contra quienes consideró responsables de la muerte de su colega: "Eso pasa cuando comunidades de ratas juegan a ser jueces de la vida del resto de las personas".

Y agregó en el mismo sentido: "Juzgan a todo el mundo, inventan, fabulan y arman historias, juzgan sin escrúpulos a todos, y después cuando pasan estas cosas twittean llorando y dan su pésame".

Coscu resaltó que, al igual que el Komanche, él también es víctima de falsas acusaciones, sin ninguna prueba o denuncia alguna: "Y lo pongo porque desde que fui la pelea estelar contra Germán en la velada, se cansaron de inventar mierda sobre mi. No tengo ni media denuncia en mi contra, y toda mi gente sabe muy bien quién soy".

El barcelonés Pol Turrents también se sumó a la despedida de El Komanche. "Compartimos miles de risas, lágrimas, sueños, esperanzas, grandes momentos únicos y siempre fuiste amable, cariñoso y divertido conmigo", escribió.

Y sumó: "No voy a tener lágrimas suficiente para llorar tu pérdida. Te voy a echar muchísimo de menos amigo. Muchísimo".

En su cuenta de X, Polispol también habló del bullying digital que recibía su amigo. "Y un recordatorio a todo el mundo: Detrás de las pantallas, sean famosos o no, hay personas que les afectan los comentarios", resaltó.

Compartió, además, el sufrimiento que padecía El Komanche por los innumerables mensajes en su contra que recibía todo el tiempo en las redes sociales. "Viví junto a Komanche en persona como lo cancelaban simplemente porque sí. Una de las funas más estúpidas. No os imagináis cómo fueron esos días para él".

Y sumó una dura, pero real reflexión: "Komanche tenía muchos problemas y no es la única causa de lo que ha sucedido, pero ese odio, fuego, ira y furia hacia él lo empeoró todo.

Finalmente, señaló: "Qué fácil es romper algo en alguien cuando no tienes que escuchar cómo se rompe. O peor, cuando lo sabes y lo haces por 4 likes de mierda. Recordad siempre que las palabras pueden dejar más cicatrices que las armas. Ojalá un mundo con más empatía".

El streaming colombiano Westcol le dedicó dos posteos en su cuenta de X. "Descansa en paz Komanche. Merecen prudencia sus amigos y familiares... respeto", escribió en el primero.

En el otro habló directamente del problema que afectaba a El Komanche: "Que gente tan insensible a lo bien. Difamación y calumnia solo por ser de una u otra comunidad. No papi no se puede caer en este juego, es caer muy bajo, no me voy a prestar".

Y cerró con un consejo: "Muchachos cuiden mucho a sus amigos y seres queridos, a veces necesitan de nosotros y no nos damos cuenta".

El youtuber español Perxitaa simplemente escribió: "D.E.P. (Descansa en paz) Komanche". Y le agregó un emoji de una carita triste.

El argentino Spreen fue el que más claramente habló de la situación que sufría su colega fallecido y habló directamente de las enfermedades mentales. "Estoy hace horas devastado sin saber qué decir. Las enfermedades mentales existen, son reales y son una mierda", esribió.

Aprovechó también para reflexionar y dejar un mensaje: "Cuídense mucho y cuiden a todos sus seres queridos, cuiden a la gente que los rodea, porque nunca sabemos por lo que está pasando el otro. La vida es muy corta, algunas veces más corta de lo que imaginamos, disfrútenla, aprécienla y ayuden a los demás a que puedan apreciarla también".

Despues menciono alguna situación que vivieron juntos: "Komanche, tuvimos nuestros roces por boludeces de jueguitos, supimos solucionarlas y años después pudimos reencontrarnos de nuevo. Me quedó pendiente darte lo que me habías pedido en la velada porque no pudimos encontrarnos, espero algún día volver a tener esa oportunidad. Descansa en paz. Muchas fuerzas a todos sus familiares".

AuronPlay le dedicó un extenso escrito a su amigo y lo recordó con mucho cariño: "Komanche, amigo mío, me dueles, me dueles mucho. Hace apenas 4 días estuvimos hablando. No te imaginas lo que te voy a echar de menos y el vacío que dejas en mi, pero estés donde estés, si lees esto, que sepas que eras una buena persona y había mucha gente que te quería mucho".

Después destacó un noble gesto que tuvo El Komanche hacia él: "Este verano, después de la Velada, en lugar de volver a tu casa en México, sin yo pedírtelo cambiaste los vuelos para quedarte unos días conmigo en mi casa porque notaste que yo no estaba bien, me hiciste reír, bailar, cantar, nunca lo voy a olvidar".

Y se lamentó: "Me rompe pensar que hace tan poco estábamos juntos, riéndonos como siempre, y que ahora tenga que despedirme de ti así. Ojalá pudiera volver a uno de esos días, darte un abrazo y decirte lo mucho que te quiero".

El youtuber español compartió con sus seguidores conmovedores recuerdos sobre su amigo: "Gracias por todo, de corazón. Por los recuerdos, por el cariño y por haber estado en mi vida. Hace nada estabas en mi jardín contándome lo emocionado que estabas con GTAVI, y cada vez que vuelva a sentarme en ese jardín con una copa, sé que me voy a acordar de ti. De aquella noche, de nuestras risas y de lo feliz que me hace haber compartido un pedacito de mi vida contigo".

Y cerró: "Las carreritas ahora tendrán un hueco que jamás se podrá reemplazar, pero jugaremos por ti, para hacerte reír allá donde estés. Te quiero amigo, te quiero mucho, descansa. Un abrazo muy fuerte a su familia y seres queridos, lloraremos su pérdida".