Hernán Casciari fue denunciado por 18 inversores por presunta estafa a través de su producción Orsai. Frente a esto, le consultaron a la hija del escritor sobre estas acusaciones.

El encargado de escribirle a una de sus hijas fue Juan Etchegoyen, quien reveló en Mitre Live (Radio Mitre): “Nina tiene 22 años y vive en Barcelona, es fruto de la relación de la primera mujer de Hernán y en medio del hermetismo rompe el silencio”.

Así fue que compartió el mensaje que le dejó: “El tema de la denuncia contra mi papá no me incumbe ni tampoco quiero dar declaraciones al respecto. Prefiero no meterme, gracias igual. Que tengas buena semana”.

Si bien no quiso opinar sobre el tema, sorprendió que no quiso defender a su padre "porque lo denuncian por estafa y administración fraudulenta”.

¿Qué dijo Hernán Casciari sobre las acusaciones de estafa?

A modo de defensa, el autor de Más respeto que soy tu madre se pronunció al respecto mediante sus redes sociales y expresó: "Una persona que estafa hace algo pensado de antemano. Es una persona que sabe que va a hacer daño, que sabe que está cometiendo un delito y, sobre todo, es algo que hace todo el tiempo. No empieza de un día para el otro a estafar gente. Es absolutamente ridículo que yo o cualquier persona que trabaja en Orsai, nos hayamos levantado una mañana a querer estafar gente".

Dejando atrás cualquier intención de fraude, explicó que el proyecto por el cual se lo lleva a la Justicia no salió como esperaba: "Para quienes no lo sepan, Orsai es un proyecto autogestivo hace 20 años, hacemos e hicimos libros, revistas culturales sin publicidad, talleres de escritura, obras de teatro, películas, publicamos autores nobles, tenemos una escuela... Tenemos alrededor de siete u ocho proyectos, siempre al mismo tiempo y hubo uno que salió mal. Eso es todo lo que pasó. No supimos hacerlo bien, estuvimos creo que todo el año 2025 pidiéndoles disculpas a los aportantes, a los socios de ese proyecto, uno por uno. Nos equivocamos de buena leche por querer hacer, por querer encontrar formas diferentes de hacer las cosas alrededor de los proyectos culturales".

Por esa razón, para evitar acusaciones, decidió compartir un código QR donde detallan todos los gastos, los pagos, las facturas de los proyectos culturales que hicieron entre el año 2021 y 2025.

"Son personas que se sienten decepcionadas y frustradas, no vienen a hacer daño. Son personas que tienen ilusiones. Tuvieron otra esperanza con este proyecto. Hicimos las cosas mal pero no estuvo la idea de cometer un fraude. Entiendo perfectamente opero no admito que se hable de estafa y fraude", concluyó entendiendo la medida que tomaron estos inversores.