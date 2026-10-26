Murió El Komanche, el streamer salvadoreño, a los 30 años

Carlos Mauricio Gómez, conocido con el apodo de El Komanche, murió a los 30 años. La triste noticia fue confirmada por su representante y generó conmoción y tristeza en las redes.

¿De qué murió El Komanche?

El streamer fue encontrado sin vida en su casa de Monterrey, México. La noticia comenzó a circular en un primer momento como un rumor hasta que su representante, Byron Reyes, lo despidió en sus redes con emotivas palabras tras recibir la confirmación de la familia del joven.

"Gente, esto es muy fuerte. Al parecer Komanche falleció en Monterrey. Internet está repleto de la noticia", escribió en su primera historia apenas comenzó a circular la versión.

En el siguiente posteo, ya con más información, expresó su preocupación: "Dios, espero solo sea un mal entendido y que no sea él, pero todo apunta a que sí".

La tercera publicación confirmó la lamentable noticia: "Si, es una noticia confirmada, ya conversé con su familia".

Luego, habló de los proyectos que tenía pendiente con el streamer que finalmente quedaron truncos: "Komanche, teníamos 2 proyectos que me duele la vida entera que no se hagan (y no por el Proyecto como tal) sino porque ahí iban depositados los sueños de ambos".

Y agregó: "Komanche siempre quiso a su país de una manera tan increíble (que aunque le criticaban que tenía un acento diferente) era de los máximos embajadores que tenía este país. Lograste lo que ningún otro salvadoreño ha logrado en esta industria y es el cariño de todos los que la conforman, los que en serio te conocíamos sabemos la increíble persona que eras".

También se comprometió a homenajearlo sobre todo en su país: "No estoy listo para decirte adiós porque parecía apenas ayer cuando nos tomamos la foto que adjuntaré (donde literalmente un Komanche con 4 mil seguidores) me tomó una invitación que me hice a un Comiccon en 2018-2019 cuando venía de su pueblo amado, San Sebastián, San Vicente en El Salvador. Pero te prometo que mientras yo esté, rendiré tributo por todo lo que hiciste y lo mucho que inspiraste".

Pero el posteo que más llamó la atención que publicó Byron Reyes fue uno que hizo alusión a una grave problemática que, en situaciones extremas, lleva los jóvenes a tomar decisiones fatales. "El bullying a cualquier escala no es un juego", escribió en medio de las historias donde recordó al streamer.

El Komanche se había comprado su primer auto | Instagram

Todavía no se conocen detalles ni causas del fallecimiento de El Komanche.