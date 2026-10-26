Murió Roxana Amed a los 63 años, cantante argentina que fusionó el jazz con el rock nacional

Este domingo 25 de octubre, Roxana Amed, reconocida mundialmente por su trabajo en el jazz argentino, murió a los 63 años. La triste noticia fue confirmada por las redes de Sony Music Argentina, quienes se encargaron de despedir a la cantante, compositora y productora.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Roxana Amed?

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Roxana Amed, extraordinaria artista, compositora y productora, cuya voz, sensibilidad y visión musical dejaron una huella única en la música”, expresó la compañía discográfica en su cuenta oficial de X.

Pero no fueron los únicos, ya que la página de los Latin Grammys, que habían nominado en dos ocasiones a la cantante argentina, escribieron: "Lamentamos el fallecimiento de Roxana Amed, cantante, compositora y productora argentina. Su trayectoria, marcada por la exploración artística y la conexión entre distintos géneros y tradiciones musicales, dejó una huella en el jazz argentino y llevó su trabajo a escenarios internacionales. Su obra y su aporte al jazz seguirán siendo parte de la historia de nuestra música latina. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos".

A pesar de los mensajes, aún no se saben los detalles del fallecimiento de Roxana Amed, recordemos que la artista vivía en Estados Unidos hace más de una década y se sabe que padecía una enfermedad.

¿Quién era Roxana Amed?

La artista nació en Buenos Aires y a lo largo de su carrera creó una identidad artística única al cruzar constantemente el jazz contemporáneo, el folclore y el rock nacional. Su música trascendió las fronteras de Argentina y colaboró con artistas de todo el mundo.

Fue en 2002 cuándo saltó a la fama de manera oficial al mostrar sus canciones originales en el primer Festival de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires y dos años después lanzó Limbo, su primer álbum, producido junto a Pedro Aznar.

Su último proyecto discográfico fue "Todos los fuegos", un álbum especial en donde interpretó distintas canciones que marcaron su juventud desde el jazz. Algunos de los artistas que eligió honrar en este disco fueron Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez y Soda Stereo.