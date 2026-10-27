Rating: cuánto midió MasterChef Celebrity, Avenida Brasil y Popstars en Telefe

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El lunes 26 de octubre, MasterChef Celebrity se convirtió en lo mejor de Telefe a un día de una nueva gala de eliminación, mientras que El Noticiero de la gente, Avenida Brasil y Popstars completaron el top five entre los mejores productos del día.
Los más vistos de Telefe: MasterChef Celebrity 11.8; Telefe noticias 8.6; El noticiero de la gente y MasterChef Celebrity: la definición 7.8; Historias de corazón: Avenida Brasil 7.6; Popstars 7.4
Los más vistos de El Trece: Es mi sueño 7.0; Telenoche 5.2; Ahora caigo 5.0; Otro día perdido 4.8; Mediodía noticias 4.4
Los más vistos de América TV: LAM 4.0; Intrusos y Sálvese quien pueda 3.0; América noticias 2.9; Lape club social informativo 2.4; DDM y Primicias Ya 2.3
Los más vistos de El Nueve: Bendita 3.0; Telenueve central 2.7; Telenueve al mediodía 2.5; Qué mañana! 2.4; Telenueve al amanecer 1.7
Los más vistos de Canal Siete: Mediodía bien arriba 0.4; ADN Buena salud y Mediodía bien arriba II 0.3; Canal 7 noticias (Mediodía), Feliz vida, La casa de Chicho y Tomi y Se siente Argentina 0.2; Canal 7 noticias (Central), Canal 7 noticias (Noche), Estamos en una, Iluminadas, La noche es nuestra y Las mañanas con Andino 0.1
Rating: todos los números del lunes 26 de octubre
El top five
MasterChef Celebrity 11.8
Telefe noticias 8.6
El noticiero de la gente y MasterChef Celebrity: la definición 7.8
Historias de corazón: Avenida Brasil 7.6
Popstars 7.4
Los promedios
Telefe 7.7
El Trece 4.6
América TV 2.7
El Nueve 1.9
Canal Siete 0.2