Melody Luz rompió en llanto al hablar sobre las polémicas actitudes de su pareja, Alex Caniggia, y pidió que dejen de enviarle por las redes sociales lo que dice.

Todo surgió a raíz de los posteos de Alex Caniggia contra Wanda Nara, en medio de la guerra de la mediática con La China Suárez.

Una vez más, el hijo de Mariana Nannis se metió con la empresaria y lanzó repudiables mensajes.

Ante esto, muchos usuarios comenzaron a plantearle la situación a Melody Luz, y ella se angustió. "Es la vez 1500 que intento grabar esto, se me está haciendo muy difícil. Les quiero pedir por favor que no me envíen más las cosas que sube Alex. Yo por algo no lo sigo", expresó mediante una historia de Instagram.

Entre lágrimas, la bailarina continuó: "No entiendo por qué cumple ese rol tan misógino y violento que no es él en su vida real".

"Lo que él no entiende es que yo también soy una figura pública, que soy artista, que intento armar mi camino y que la gente me tira odio a mí y yo me tengo que comer todo eso gratuitamente cuando yo no opino lo mismo que él, ni digo lo mismo que él", sentenció.

"Me mandan a criarlo cuando yo no soy su mamá, me mandan a decirle cosas cuando ustedes no están adentro de estas cuatro paredes. Y yo tengo conversaciones con él, pero no me escucha. Y yo estoy cansada", añadió.

"Tendría que estar feliz que esta semana destreno en SEX, que tanto lo decidí, que tanto me costó. Y no puedo. Porque lo único que he recibido son mensajes de odio", lamentó.

"Ya tengo a mi hija, a quien tengo que cuidar de todas las cosas que él está haciendo y que a futuro, ojalá Dios no quiera, no se tome represalia con ella. Porque conmigo ya lo están haciendo", manifestó angustiada.

"Su familia lo único que hace es atacarme. Y lo que él genera con sus redes es que ustedes me ataquen cuando yo no hago nada. Esto va más allá de Wanda, de la China, de quien sea. No estoy a favor de que bardee a ninguna mujer", reflexionó.

"Como varón no entiende toda la violencia que sufrimos las mujeres todos los días. No entiende que desde su lugar puede cambiar las cosas. Y ser como es él en la vida real, que no es eso", expuso.

"No reconozco a la persona que es cada vez que abro su Instagram. Que encima no lo quiero ni ver. Les pido, por favor, que a mí no me metan en la misma bolsa. Que yo no estoy de acuerdo. Y que dejen de romperme las pelotas con mandar a criarlo. Porque yo no soy su put... madre", concluyó furiosa Melody Luz.

¿Qué dijo Alex Caniggia de Wanda Nara?

Alex Caniggia quedó en el centro de la polémica después de tomar partido en el enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez. El influencer utilizó sus redes sociales para disparar contra la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) a través de la publicación de una serie de mensajes cargados de agresividad.

El detonante fue una frase que Wanda le había dedicado a la actriz en medio de su reciente enfrentamiento: "Aprendé a chupar pij... como yo, así te va mejor". El influencer compartió ese fragmento en sus historias de Instagram y acompañó la publicación con un mensaje.

"Lindo mensaje para las familias de Telefe, muy bajo todo mas un canal que tiene eta clase de conductores por decir, pagando es la única manera que conduce. La ordinaria, grasa, cabeza", escribió el mediático dejando en claro de qué lado se ubicaba en la disputa.

Pero eso fue solamente el comienzo. Caniggia volvió a apuntar contra Wanda después de que circulara otra publicación relacionada con una frase de la conductora sobre la dignidad. Esta vez, acompañó su descargo con imágenes retro de la empresaria y cuestionó sus antiguos trabajos en locales bailables.

"¿Dignidad? Dignidad, la que nunca tuviste. No estás indicada para hablar de dignidad, algo que nunca en la vida tuviste", disparó. Y cerró su mensaje con una recomendación contundente: "Hacé terapia".

El influencer no limitó sus cuestionamientos a la conductora. También apuntó contra las personas que la siguen y la consideran una figura de referencia. "Las que siguen a esta mina y la tienen de ejemplo en la cabeza lo que deben tener no es ni nada, es aire. Ignorantes", escribió en otra de sus historias.

En otro de los posteos, Caniggia compartió un montaje con una fotografía de Wanda de sus comienzos, identificada con la palabra "genética", y otra imagen bajo el rótulo "inversión". La comparación apuntaba a remarcar los cambios físicos de la empresaria en función de su poder adquisitivo. "No son feas, son pobres", remató.

Alex también aprovechó la disputa para diferenciar los recorridos profesionales de las dos protagonistas. Mientras cuestionó los inicios de Wanda en los boliches, destacó la trayectoria artística de la China, quien comenzó a trabajar desde chica y construyó su carrera como actriz.

En ese contexto, lanzó otra frase lapidaria contra la conductora: "Aunque la mona se vista de seda, mona queda".

No es la primera vez que Caniggia arremete públicamente contra Wanda. Tiempo atrás, había compartido una imagen en la que la comparaba con Peppa Pig, una publicación que provocó el enojo de la conductora y derivó en un conflicto judicial después de que ella decidiera denunciarlo.