Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta y apuntó contra el Gobierno: "Con el corazón partido"

Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta y apuntó contra el gobierno de Javier Milei por la situación económica del país.

A dos años de la apertura del negocio, la cantante tomó la decisión de no continuar y lo comunicó a través de las redes sociales.

¿Por qué cerró Gladys La Bomba Tucumana su local de empanadas?

"Hoy me toca despedirme de un sueño, y lo hago con el corazón partido. Con muchísimo dolor tengo que anunciar el cierre de nuestro local de empanadas", escribió en Instagram.

"Una decisión que jamás hubiera querido tomar, pero que la difícil situación económica que estamos atravesando nos obliga a enfrentar", explicó sobre la suspención de su actividad comercial.

"Detrás de este cierre hay mucho esfuerzo, ilusiones, trabajo y, sobre todo, personas maravillosas que hoy también se quedan sin su fuente de trabajo. Personas a las que quiero muchísimo y que son las más perjudicadas por esta realidad, y por las políticas de este Gobierno", sentenció.

"A cada cliente que nos eligió, que nos acompañó y que fue parte de esta historia, gracias de corazón. Gracias por cada compra, cada palabra y cada muestra de cariño. Me voy con una enorme tristeza, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo", continuó la artista.

"Ojalá algún día podamos volver a encontrarnos. Gracias por haber sido parte de este sueño. Los voy a llevar siempre en mi corazón", concluyó La Bomba Tucumana.

Durante su paso por La Noche de Mirtha (El Trece) a mediados de septiembre, la cantante había puesto en duda la continuidad de local.

"Estoy viendo si voy a cerrar o voy a continuar. Me va excelente, pero los gastos que tengo para mantener mi local no condicen con los ingresos. Están los empleados, ARCA, el alquiler...", expresó Gladys.

"Vas por una cuadra y están todos los negocios cerados, hay solo uno abierto y no vende nada. Está cosntando un montón salir adelante", agregó.

"Yo trabajo para vivir, para ayudar a mi madre que la tengo enferma. Es a realidad de muchos argentinos. Soy una ciudadana que vive laburando... Hoy es un lujo comer una milanesa, la gente que tiene plata nada más compra carne", continuó.

"La semana pasada compré una bolsa de cebollas para mi local y la pagué 17 mil pesos, y a la semana sigueinte 28 mil pesos. Entonces, ¿dónde notan que baja la inflación? Yo no lo noto", manifestó la artista.

A su vez, Gladys La Bomba Tucumana se mostró muy comprometida con la sociedad y deslizó la posibilidad de lanzarse a la poítica.

"Si me meto de lleno a la política, que sería en Tucumán, dejaría la música. Me retiraría para estar cerca de la gente", anunció.

"Hay que trabajar por la gente, tener cariño y empatía por las personas. A la gente mayor la maltratan y deberían estar bien, viajando...", sentenció Gladys La Bomba Tucumana.