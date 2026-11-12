La desgarradora perdida de Gladys "La Bomba Tucumana": "Mi chiquito querido"

Gladys "La Bomba Tucumana" dio a conocer una desgarradora noticia sobre la perdida de un familiar muy cercano: su sobrino de 12 años.

En las últimas horas, sorprendió al hacer un especial de pedido de oración para el pequeño. Pero, lo peor llegó después cuando reveló que, finalmente, había fallecido.

Mediante sus redes, compartió un posteo con una foto juntos y escribió totalmente devastada: "Ian, mi chiquito querido, no sé cómo se hace para entender que ya no vamos a verte crecer. Tenías tanto por vivir... Hoy nos dejaste un silencio inmenso y un dolor que no sabemos cómo acomodar".

Gladys La Bomba Tucumana tras la muerte de su sobrino

"Quiero que sepas que fuiste amado, que sos amado y que siempre vas a tener un lugar en nuestros corazones. Tu nombre va a seguir pronunciándose en esta familia. Tu recuerdo va a seguir vivo en nosotros", expresó sobre el cariño que los unía.

Además, se refugió en la fe: "Diosito, recíbilo en tus brazos, rodealo de luz y de amor. Que nunca le falte la paz y que nosotros encontremos fuerzas para soportar su ausencia".

"Ian, mi niño hermoso, te vamos a llevar siempre en el corazón. Te ama la tía. Mi ojitos verdes… nos dejaste debastados bebé", concluyó notablemente afectada.

Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta

Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta y apuntó contra el gobierno de Javier Milei por la situación económica del país.

A dos años de la apertura del negocio, la cantante tomó la decisión de no continuar y lo comunicó a través de las redes sociales.

"Hoy me toca despedirme de un sueño, y lo hago con el corazón partido. Con muchísimo dolor tengo que anunciar el cierre de nuestro local de empanadas", escribió en Instagram.

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"Una decisión que jamás hubiera querido tomar, pero que la difícil situación económica que estamos atravesando nos obliga a enfrentar", explicó sobre la suspensión de su actividad comercial.

"Detrás de este cierre hay mucho esfuerzo, ilusiones, trabajo y, sobre todo, personas maravillosas que hoy también se quedan sin su fuente de trabajo. Personas a las que quiero muchísimo y que son las más perjudicadas por esta realidad, y por las políticas de este Gobierno", sentenció.

"A cada cliente que nos eligió, que nos acompañó y que fue parte de esta historia, gracias de corazón. Gracias por cada compra, cada palabra y cada muestra de cariño. Me voy con una enorme tristeza, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo", continuó la artista.

"Ojalá algún día podamos volver a encontrarnos. Gracias por haber sido parte de este sueño. Los voy a llevar siempre en mi corazón", concluyó La Bomba Tucumana.