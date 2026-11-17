Carmen Barbieri retomó su trabajo en la televisión luego de generar preocupación por su cuadro de salud que la mantuvo internada por varias semanas, y contó cómo fue el duro proceso para recuperarse.

La conductora volvió a conducir Con Carmen (El Nueve) este lunes 16 de noviembre y relató: "Buenas tardes, estoy acá. Los extrañé. Yo amo la palabra casi. Casi me muero, casi me internan, casi, casi hago una infección generalizada".

Luego, reveló cuál fue su diagnóstico: "Tuve un COVID y cuando se estaba yendo, entró una bacteria. Me dio una infección urinaria". Y con humor, agregó: "Entonces, entre el COVID y la bacteria pelearon en este cuerpo que Dios me dio y yo lo mantengo".

"Este cuerpo peleaba y yo estaba que no daba más, pero como pude, le di batalla y estoy acá parada. Y otra vez seguimos adelante. Por eso casi pasa esto. En el mientras tanto, me internaron. Gracias a la gente del Zabala, gracias al doctor Espina, que lo adoro", expresó Carmen.

"El sábado me interno otra vez, pero cinco horitas nada más, para que me hagan todos los estudios, para ver cómo ando. Me dieron tantos antibióticos y todo y sueros y estoy acá", contó. Y agregó: "Estoy feliz de verlos, los extrañé mucho".

Por otro lado, cuando comenzó a sentirse un poco mejor, Carmen admitió que le dedicó su tiempo a mirar algunas emisiones de su programa para mantenerse despejada.

Además, continuó dando detalles de su salud: "La verdad que estaba muy débil. El viernes tenía, creí que me moría, 41 de fiebre. Tuve 41. Y estuve de verdad bastante brava".

"Estoy débil con este cuerpo que Dios me dio. Estoy débil, estoy anémica", reconoció Carmen Barbieri. "Pero estoy feliz de volver a trabajar y que me esperaron", expresó. "Gracias por esperarme, gracias por hacerme el aguante. Gracias", dijo.

También la conductora explicó cómo fueron los días posteriores al recibir el alta: "Ayer, por ejemplo, dormí todo el día, que cuando me despertaba me tomaba la fiebre porque dije: 'No puedo dormir todo un día entero'. Y no tenía fiebre, por suerte".

Entre aplausos por su nueva bienvenida y por seguir luchando para salir adelante a pesar de sus problemas de salud, Carmen aseguró: "Estoy débil, anémica, pero estoy feliz de que estoy devuelta acá y alegre. Estoy feliz de volver a trabajar. Gracias por esperarme y por hacerme el aguante, y al equipo. Los quiero".

Cabe destacar que, a fines de octubre, Carmen Barbieri también había sufrido una descompensación por un broncoespasmo, lo que provocó que estuviera varios días ausente en su programa. En las últimas semanas, volvió a tener un delicado cuadro de salud, pero ya logró recuperarse para estar al frente de Con Carmen (El Nueve).