El conmovedor posteo de Natalia Lobo a 7 años de su diagnóstico de cáncer: "Todo lo que nos sucede tiene un sentido superior"

Natalia Lobo le dio un giro rotundo a su vida tras ser diagnosticada con cáncer de colon en 2019 y se aferró a la espiritualidad para seguir adelante.

A 7 años de realizarse controles médicos y descubrir que tenía un tumor en el colon, la actriz compartió un conmovedor posteo en las redes sociales.

"11/11. Hoy 7 años... Nunca puse nada, no tengo muchas fotos de ese momento, solo esas dos. Pero hoy se cumplen 7 años, todo un ciclo, y realmente lo siento asi , que atravesé todo un ciclo de transformacion y trabajo personal", comenzó Natalia Lobo.

"La enfermedad abrio ese portal. Empece a meditar a diario, a comer bien, a cuidar mi cuerpo, a hacer yoga, a cambiar de rumbo, a no trabajar más de lo que trabajaba, en fin... inicié cambios y pensé que ya estaba, que eso era todo", continuó.

"Pero eso fue solo el inicio, el trabajo de verdad vino despues y fue mucho mas profundo. Tuve que enfrentarme con heridas viejas, pensamientos oscuros y repetitivos, crencias arraigadas, situaciones que me pusieron a trabajar en serio, a adquirir mas herramientas y ponerlas en practica", contó.

"Es dificil poner en palabras los sentimientos, las sensaciones... pero sentía como que estaba metida en una pesadilla, que no era real lo que me estaba pasando, que no podia salir, que no iba a salir más", confesó la artista.

"Aprendi tanto todo este tiempo. Parece que una parte de uno tiene que morir para que todo realmente cambie. Es raro decir esto, pero estoy tan agradecida con todo lo vivido. El episodio de salud que viví abrió una puerta a la sanación, a la sanación verdadera", reflexionó.

"No sé por qué a veces los humanos necesitamos atravesar el dolor para avanzar, pero parece que es así, por lo menos para algunos. Todo lo que nos sucede tiene un sentido superior. Desde ese momento sigo todas las señales y cada 11/11 es un dia especial para mi, como de renacimiento", manifestó.

"Hoy se cierra un ciclo. Soy la misma, pero soy otra. Ya todo lo aprendido y transitado se hizo carne en mí, es parte de mi nueva biología y de mi nueva energía. Soy feliz sabiendo cómo es la vida, con sus subidas y bajadas, pero estoy en paz conmigo, me quiero, me cuido, me escucho, me hablo. Me encanta estar viva

y cada día mas despierta en esta hermosa y desafiante aventura", concluyó Natalia Lobo.

A finales de 2019, a poco de iniciar la pandemia por coronavirus en Argentina, la actriz tuvo que operarse de urgencia por un tumor en el colon.

Mese atrás en una charla con Miriam Bunin, la actriz recordó cómo descubrió la enfermedad: "Me fui a hacer una colonoscopía y tenía un tumor en el intestino, en el colon. Fue muy fuerte y tuve que operarme a los cuatro días".

"Estuve esos cuatro días sintiendo que yo tenía que hacer un gran cambio, que estaba muy agradecida a todo lo que me había pasado, a todo lo que había hecho que yo me enferme. Aguantar, a sostener, porque el cuerpo no es que le pasa algo porque sí. El cuerpo cuando se enferma es por algo", remarcó.

Actualmente, Natalia Lobo es coach ontologico y vibracional, y está a cargo de encuentros espirituales para reconectarse con uno mismo.