Norberto Marcos fue internado en el Sanatorio La Trinidad de Palermo el martes 10 de noviembre, este lunes fue Nancy Duré desde Puro Show quién reveló detalles del cuadro de salud del productor teatral.

¿Qué se sabe sobre la salud de Norberto Marcos?

"El viernes contábamos que él estaba internado en La Trinidad de Palermo. No se sabía qué era lo que tenía. Ayer a la tarde me llegó un mensaje desde el teléfono de Norberto, su sobrina Sofía me contestó por él y me dijo que lo pasaron a terapia intensiva, que estaba con una neumonía y que el sábado había estado muy mal con fiebre alta", comenzó la panelista en el ciclo de ElTrece.

"Ella se comunicó conmigo por pedido de Norberto, que vio mis mensajes y me quiso contestar", cerró Nancy Duré sobre la internación de Norberto Marcos.

¿Qué dijeron sobre la salud de Norberto Marcos el día de su internación?

"Atención porque está mañana se confirmó que Norberto Marcos está internado en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo", comenzó el equipo de Primicias Ya al aire y sumaron: "Ingresó porque venía hace tres días con fuertes dolores de estómago".

Por último, desde el ciclo de América TV detallaron sobre la salud de Norberto Marcos: "Se tuvo que someter a distintos estudios, hay preocupación por su estado de salud y en estos momentos está siendo revisado por última vez por unos médicos para evaluar cuál es su verdadero cuadro".