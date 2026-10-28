Preocupación por la salud de Carmen Barbieri: se descompensó en la calle antes de ir a su programa

Carmen Barbieri volvió a preocupar por su estado de salud. Luego de varios días de reposo por un cuadro de broncoespasmo, meningitis y gripe con fiebre, la conductora sufrió una recaída.

Tras ausentarse de Con Carmen, su programa en El Nueve, durante el fin de semana dialogó con Infama (América TV) y se refirió a su situación.

"Todo junto me agarró. Estoy en la cama desde el domingo pasado y me quisieron internar el lunes", contó.

"Hoy (el domingo 25 de octubre) después de una semana entera, te puedo decir que estoy sin fiebre, sin dolor de cuerpo, sin transpirar, sin marearme, sin escupir sangre", detalló la conductora.

"Tenían miedo de que me agarrara otro virus. Y ahí sí me quedo, como la otra vez, dos meses internada", manifestó sobre su preocupación.

¿Qué le pasó a Carmen Barbieri?

Pese a que la salud de Carmen Barbieri parecía mejorar, este miércoles sufrió una recaída. "Estaba saliendo de su casa para ir a hacer su programa en El Nueve y se descompensó", informó Pampito al aire de Puro Show (El Trece).

"Le bajó la presión, empezó a ver todo nublado y no se pudo subir al taxi. La acostaron y está yendo la ambulancia a asistirla", añadió.

A su vez, Carmen le escribió al periodista para llevar tranquilidad: "No estoy muy bien, hoy no puedo ir a trabajar, estoy débil, baja de presión. Estaba por subir al auto y me mareé tanto que se me nubló todo".

"El lunes y martes hice un gran esfuerzo, porque la semana pasada falté a mi programa. Ayer y antes de ayer fui, hice un gran esfuerzo especial y hoy sin fuerzas. Tengo un broncoespasmo terrible", describió Carmen Barbieri.