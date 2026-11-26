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Felipe Fort mostró su increíble cambio físico a sus seguidores después de que haya iniciado una nueva rutina en el gimnasio y cambiado la alimentación.
Mediante sus historias en su cuenta de Instagram, el hijo del Comandante compartió dos imágenes que les diferenciaban 7 meses. En ambas se lo podía ver tomarse una selfie en el espejo donde lucía sus abdominales pero se podía apreciar rápidamente la diferencia de musculatura.
Hace mucho tiempo atrás había contado que decidió cambiar su estilo de vida de manera rotunda, focalizándose más en la tonificación, dejando atrás la comida chatarra. Incluso, resistiéndose a comer los chocolates de su fábrica.
Actualmente, su cuerpo es una herramienta muy importante de trabajo por ser modelo. Recientemente, hizo un producción para Prada Beauty y, anteriormente, había desfilado en el BAFWEEK.
El accidente que sufrió Felipe Fort
Felipe Fort protagonizó un accidente automovilístico hace algunas semanas atrás cuando se dirigía junto a unos amigos a una quinta.
De acuerdo a lo que contó Pepe Ochoa en Bondi Live, el siniestro ocurrió en la Ruta 5 entre 9 de Julio y Carlos Casares y, según lo describió, "se accidentaron y no se mataron de pedo".
En esa ruta es un carril por mano y, el incidente ocurrió cuando intentaron sobrepasar a un camión pero no vieron que venía un auto de la mano de enfrente. Tuvieron que volantear y quedó la camioneta en la banquina.
Un amigo de Felipe manejaba, eran cuatro: el hijo del Comandante con la novia y dos amigos que iban a una quinta que ellos tienen en Casares y "se llevaron un susto terrible".
Por fortuna, no hubo heridos, "están todos bien" y, según contó el letrado de la familia César Carozza, "me dijo que estaban bien, que no se hicieron nada, no tuvieron ni un rasguño".