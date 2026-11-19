Felipe Fort protagonizó un accidente automovilístico el pasado fin de semana cuando se dirigía junto a unos amigos a una quinta.

De acuerdo a lo que contó Pepe Ochoa en Bondi Live, el siniestro ocurrió en la Ruta 5 entre 9 de Julio y Carlos Casares y, según lo describió, "se accidentaron y no se mataron de pedo".

En esa ruta es un carril por mano y, el incidente ocurrió cuando intentaron sobrepasar a un camión pero no vieron que venía un auto de la mano de enfrente. Tuvieron que volantear y quedó la camioneta en la banquina.

Un amigo de Felipe manejaba, eran cuatro: el hijo del Comandante con la novia y dos amigos que iban a una quinta que ellos tienen en Casares y "se llevaron un susto terrible".

Por fortuna, no hubo heridos, "están todos bien" y, según contó el letrado de la familia César Carozza, "me dijo que estaban bien, que no se hicieron nada, no tuvieron ni un rasguño".

El gran gesto de Felipe Fort en la visita del Papa León XIV

Felipe Fort estuvo presente en la misa celebrada en el Monumento de los Españoles y sorprendió a todos al entregar chocolates y alfajores entre las personas que se habían acercado para participar del encuentro religioso.

El hijo de Ricardo Fort se mezcló entre los asistentes y compartió con ellos productos de FelFort, la empresa chocolatera de su familia. En medio de la multitud, se lo pudo ver acercándose a los fieles para regalarles golosinas.

El valorable gesto quedó registrado en imágenes que circularon en las redes sociales y generó una gran cantidad de comentarios.

Mientras algunos usuarios destacaron la decisión de que se acercara a compartir productos con quienes estaban allí, otros compararon su actitud con la polémica que se generó alrededor de los sectores VIP destinados a invitados especiales durante el encuentro religioso.

Felipe Fort

"Felipe Fort no fue bautizado de chico, ya siendo mayor eligió la fe y se bautizó. Ayer fue a regalar chocolates de FelFort a la gente que estaba en la misa del Papa Leon XIV, tipazo", "Nacer en cuna de oro, pero con educación y humildad, que buen padre fue Ricardo mas alla de su personaje", fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse.

Horas más tarde, Felipe también compartió una postal de la jornada a través de Instagram, donde publicó una selfie en la que se lo veía con el rostro enrojecido por la exposición al sol durante el evento católico.

"Quemadito por el sol de hoy", escribió junto a la fotografía. Y agregó una frase en inglés: "God is good", que significa "Dios es bueno".