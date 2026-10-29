El dolor de Hugh Jackman por la muerte de Patrick Stewart: "Te extrañaré todos los días de mi vida"

El actor y cantante australiano Hugh Jackman lamentó la muerte de Patrick Stewart, su compañero de reparto y amigo de toda la vida en "X-Men", quien falleció el 29 de octubre de 2026 a los 86 años tras una "breve y conmovedora batalla" contra el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

"Hoy hemos perdido a uno de los grandes del teatro y el cine", escribió Jackman en Instagram. Y añadió: "Y, en mi opinión, un amigo y una persona extraordinaria. Aprendí muchísimo de él. Te echaré de menos, Patrick Stewart, siempre".

El dolor de Hugh Jackman por la muerte de Patrick Stewart

Jackman y Stewart interpretaron de forma memorable a Wolverine y al Profesor Charles Xavier en las películas de “X-Men”, incluyendo “X-Men” (2000), “X-Men: La decisión final” (2006), “X-Men Orígenes: Wolverine” (2009), “Wolverine” (2013) y “Logan” (2017). Stewart también apareció en la secuela de Marvel de 2022, “Doctor Strange en el multiverso de la locura”, y retomará su papel en “Avengers: Doomsday”, que se estrena en diciembre, junto a su buen amigo Ian McKellen como Magneto.

Jackman fue una de las muchas personalidades que rindieron homenaje a Stewart, cuya carrera de 60 años incluyó papeles tan notables como el del Capitán Jean-Luc Picard en “Star Trek”.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, describió al legendario actor como “brillante, encantador, cálido, generoso, con una fuerza y ​​una seriedad serenas”.

William Shatner, su compañero capitán de la USS Enterprise en “Star Trek”, elogió que “aportaba inteligencia, elegancia y un profundo sentido de la humanidad a todo lo que hacía”.

¿De qué murió Patrick Stewart?

Sir Patrick Stewart, el actor británico de obras de Shakespeare que se convirtió en una megaestrella de Hollywood gracias a sus papeles en las franquicias de "Star Trek" y "X-Men", falleció a los 86 años, según un comunicado oficial emitido el jueves.

"Su voz sonora y su talento singular serán para siempre sinónimo de interpretaciones imborrables en todos los géneros", decía el texto.

"Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y trajo esperanza no solo a los confines del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más emblemática de la ciencia ficción a bordo de la nave espacial Enterprise.", añadieron.

Sus papeles más conocidos en Hollywood fueron el del Capitán Jean-Luc Picard en "Star Trek: La Nueva Generación" y el del Profesor Charles Xavier en varias películas de "X-Men" y otras películas relacionadas de Marvel.

"Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, al cuidado amoroso de su amada esposa Sunny, tras una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy", decía el comunicado difundido en la cuenta oficial del actor en Instagram.

"Su voz sonora y su talento singular serán para siempre sinónimo de interpretaciones imborrables en todos los géneros", decía el texto.

"Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y trajo esperanza no solo a los confines del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más emblemática de la ciencia ficción a bordo de la nave espacial Enterprise.", añadieron.

Sus papeles más conocidos en Hollywood fueron el del Capitán Jean-Luc Picard en "Star Trek: La Nueva Generación" y el del Profesor Charles Xavier en varias películas de "X-Men" y otras películas relacionadas de Marvel.