Marvel lanzó un nuevo adelanto de la película 'Avengers: Doomsday': ¿Qué personajes aparecen?

Este sábado 24 de octubre, Marvel sorprendió al compartir un nuevo adelanto de "Avengers: Doomsday" desde sus redes sociales oficiales. Recordemos que la película llegará a los cines el próximo 18 de diciembre.

¿Qué se muestra en el nuevo adelanto de "Avengers: Doomsday"?

Con apenas 30 segundos, el adelanto que compartió Marvel muestra una nueva escena entre Steve Rogers y Thor, compartiendo un poco del vínculo de amistad que comparten. Pero eso no es todo, ya que también muestra a Ant-Man en un dilema al verse frente a 3 Capitanes América, el original interpretado por Chris Evans, Sam Wilson y John Walker.

Otros de los personajes que aparecen son Doom con sus centinelas, Charles Xavier, Mystique convirtiéndose en Yelena Belova, Shang-Chi, los ThunderBolts, entre otros. "Avengers: Doomsday" se estrenará el próximo 18 de diciembre.

¿Quiénes son los personajes de Avengers: Doomsday?

En el primer tráiler de Avengers: Doomsday se muestran varios personajes y héroes que ya participaron en otras películas, entre ellos: Thor (Chris Hemsworth), Reed Richards (Pedro Pascal), Steve Rogers (Chris Evans), Sue Storm (Vanessa Kirby), Cíclope (James Marsden), Magneto (Ian McKellen), Profesor X (Patrick Stewart), Loki (Tom Hiddleston), Pantera Negra (Letitia Wright), Shang-Chi (Simu Liu), Ant-Man (Paul Rudd) y La Cosa (Ebon Moss-Bachrach), y otras figuras como Scott Summers y guerreros de Wakanda.