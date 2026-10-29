El conmovedor homenaje de Ian McKellen a Patrick Stewart tras su muerte: "Un hombre en quien se podía confiar, admirar y, en mi caso, amar"

El actor británico Sir Ian McKellen publicó un emotivo y profundo mensaje de despedida tras la muerte de su íntimo amigo y colega Sir Patrick Stewart, ocurrido el 28 de octubre de 2026 a los 86 años.

La entrañable amistad de Sir Ian McKellen y Sir Patrick Stewart

"Antes que nada, Patrick se definía por haber nacido y crecido en Yorkshire, el orgulloso condado del norte de Inglaterra al que amó hasta el final. Podías notarlo en su acento y en la honestidad firme con la que te decía lo que pensaba y sentía. Los habitantes de Yorkshire no toleran las verdades a medias ni evaden los temas importantes. Llevaba el corazón en la mano, lo que lo convirtió en un hombre en quien confiar, a quien admirar y, en mi caso, a quien amar", comenzó su sentida misiva Sir Ian McKellen, quien interpretó a Magneto junto al Profesor X de Stewart en las películas de X-Men.

El conmovedor homenaje de Ian McKellen a Patrick Stewart tras su muerte

Y continuó: "Nos conocimos hace medio siglo, cuando éramos jóvenes actores ambiciosos en la Royal Shakespeare Company, aunque no coincidimos en las mismas producciones. Mi primer recuerdo fuerte es de unos años después, cuando me lo crucé en la calle en el centro de Londres y me contó sobre una oferta para asumir un papel principal en ‘Star Trek’. “Pero Patrick, piensa en tu carrera teatral en el Reino Unido. ¿De verdad quieres arriesgarte a... perderte en Hollywood por los siglos de los siglos?'. Bueno, asumió el riesgo, y menos mal para todos nosotros que lo hizo, no solo por sus fieles seguidores de Star Trek, sino por el público del cine y el teatro, que se maravilló de cómo utilizó su fama internacional para protagonizar una serie de éxitos cinematográficos (como ‘X-Men’, por supuesto) y grandes obras clásicas de Shakespeare, Ibsen, Arthur Miller, Peter Shaffer, Pinter y Beckett en Stratford-upon-Avon, en el West End de Londres y en Broadway".

La foto que Sir Ian McKellen compartió de Sir Patrick Stewart. Crédito: University of Huddersfield

Siguiendo con el legado de su entrañable amigo, siguió: "Estados Unidos fue su hogar adoptivo, donde conoció a su adorada Sunny, quien lo ha cuidado en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Pero nunca renegó de sus orígenes: y el logro más orgulloso del actor más respetado y querido de su generación a ambos lados del Atlántico fue su nombramiento como rector de la Universidad de Huddersfield en Yorkshire".

"Su actuación de despedida en ‘Avengers: Doomsday’ aún está por verse", añadió McKellen después de que él y Stewart retomaran recientemente sus papeles de la franquicia X-Men en la próxima película del MCU, que se estrena el 18 de diciembre en los cines.