La China Ansa dio detalles de su cruce con Santiago Maratea en "PH: Podemos Hablar"

Este jueves 29 de octubre se reveló que la China Ansa y Santiago Maratea protagonizaron un tenso cruce durante la grabación de "PH: Podemos Hablar". Ahora, fue la periodista quién rompió el silencio en Sálvese quien Pueda.

¿Qué dijo la China Ansa sobre su cruce con Santiago Marateo?

“Estamos en un programa donde estamos charlando y nos toca aleatoriamente la luz para preguntarle uno al otro algo improvisado. Nosotros no traemos las preguntas desde casa”, comenzó la periodista en diálogo con Yanina Latorre, y sumó: "Yo le propuse un cambio de roles donde él se tiene que decir algo a él mismo. Yo no hice ni acusaciones, no investigué el caso periodísticamente. Yo fui a la fuente a preguntarle qué se diría él desde un lugar a él mismo”.

“Evidentemente, toqué una fibra que a él lo descolocó o que no quería hablar del tema”, continuó la China Ansa y fue la conductora quién comentó: “Justo le diste el ejemplo de la colecta donde a él lo acusaron de ladrón”. Al escucharla, la joven respondió: “¿Y qué esperaba yo? Que él respondiera en su defensa. Yo esperaba otra respuesta, yo esperaba un total donde él se decía a sí mismo, ‘gracias chabón por todo lo que hiciste’”.

“Nosotros con mi familia lo adoramos a él y nos involucramos en las causas, que eso es lo peor de todo. Nunca lo juzgaría ni fue con una crítica ni con mala intención”, expresó la profesional y cerró sobre su cruce con Santiago Maratea: “Me parece que él fue a PH sabiendo que tal vez existía la posibilidad de que le tocasen este tema. No me parece una locura pensar que le vamos a preguntar por algo de esto”.

¿Qué pasó entre La China Ansa y Santiago Maratea?

Alejandro Guatti dio la información al aire de Intrusos (América TV) y contó: "Tuvieron que frenar la grabación porque hubo gritos".

"Explotó todo cuando la China le hace un comentario a Maratea por el tema de Independiente. En ese momento Santi se enojó muchísimo, pararon la grabación", reveló sobre el origen del conflicto.

"Ansa se angustió mucho y lloró por esta situación", aseguró el cronista.

A su vez, Rodrigo Lussich expuso que en PH, Podemos Hablar, la producción le da a los invitados las preguntas que deben hacer, por lo que la temática que ocasionó la pelea no surgió de la China Ansa.

"Ella estaba muy mal y pidió irse de la grabación, pero lograron convencerla y retomaron. La discusión se tornó muy agresiva y la China empezó a llorar", añadió Guatti.

Cabe recordar que Santiago Maratea hizo años atrás una colecta para ayudar a Independiente, pero se quedó con un porcentaje de lo recolectado y lo apodaron "Santi Manotea".