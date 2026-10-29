Noelia Marzol sufrió una crisis de llanto y sus hijos la consolaron: el tierno video

Noelia Marzol sufrió una crisis de llanto y mostró un video donde sus hijos, Donatello y Alfonsina, la consolaron.

Por razones de fuerza mayor, la artista no pudo realizar la última función de Blody Tango prevista para el viernes en Banfield y eso, sumado a otras cosas, la angustió.

"Yo en una crisis total cayendo en la cuenta que era imposible hacer la función (y otras cosas que se sumaron)", describió Noelia Marzol junto a un video extraído de la cámara de seguridad de su hogar.

"Y mis hijos, que son lo más hermoso del universo, consolándome. Amo fuerte ser su mamá", agregó.

Donatello, el hijo mayor de la bailarina, se dio cuenta de la situación y rápidamente corrió a abrazar a su mamá para intentar tranquilizarla.

Luego, Alfonsina se involucró en lo que estaba ocurriendo y le prometió a Noelia: "Ma, no te voy a morder más ni te voy a pegar".

"¿Los grandes no lloran?", le preguntó con inocencia la niña. La actriz le explicó que los adultos también atraviesan momentos complicados y añadió: "Ellos me dan la solución mágica y poco realista".

Finalmente, los dos pequeños aabrazaron a Noelia Marzol y la contuvieron para que ya no llorara.