HBO MAX presenta "Valentín: la muerte del Gallo de Oro", el documental sobre el asesinato del cantante mexicano: cuándo estrena

HBO Max anuncia el estreno de "Valentín: la muerte del Gallo de Oro", su nueva serie documental original de HBO, que llegará a la plataforma el próximo 12 de noviembre.

A 20 años del asesinato de Valentín Elizalde en Reynosa, uno de los íconos más representativos del regional mexicano, la producción reconstruye las horas que marcaron su historia a través de testimonios de primera mano, material de archivo e investigación.

Compuesta por tres episodios de 50 minutos, la serie documental explora algunas teorías alrededor de la muerte de "El Gallo de Oro" que quedaron marcadas por la violencia, el misterio y la ausencia de una verdad definitiva, así como el legado de un artista que sigue vigente en la memoria colectiva mexicana.

"Valentín: la muerte del Gallo de Oro", el documental sobre el asesinato del cantante mexicano

Cuenta con la participación de familiares, personas cercanas al cantante, periodistas e investigadores, artistas del mismo género, quienes aportan distintas miradas a una historia que continúa abierta.

"Valentín: la muerte del Gallo de Oro" es una serie documental original de HBO, producida por Sula Entertainment y Lemon Studios, con la producción ejecutiva de Alejandro Sugich, Julieta Perales, Érica Sánchez y Fernando Rovzar, así como de Mariano César, Sergio Nakasone y Cecilia Abraham por parte de HBO Max.

Su hija menor, Valentina Elizalde, comentó la publicación del anuncio señalando que “la familia no tenía ni idea” de la serie, “por qué viene de parte de alguien más para limpiar imagen”. Hasta el momento, ni plataforma ni sus involucrados han respondido al respecto.

La despedida de Valentín Elizalde tras ser asesinado el 25 de noviembre de 2006, en Tamaulipas

¿Qué pasó con Valentín Elizalde?

El asesinato del cantante Valentín Elizalde se ha convertido en parte de la cultura popular mexicana debido a la gran cantidad de leyendas urbanas que rodean su deceso. Los informes oficiales apuntan que “El Gallo de Oro”, fue asesinado tras salir de su concierto en el Palenque de la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas, el 25 de noviembre de 2006.

La despedida de Valentín Elizalde tras ser asesinado el 25 de noviembre de 2006, en Tamaulipas

El cantante viajaba a bordo de una camioneta Suburban cuando fue víctima de un ataque armado, recibiendo múltiples heridas producidas por impactos de arma de fuego, durante una agresión en la que recibió más de 50 disparos. En el atentado también murieron su chofer, Reynaldo Ballesteros, y su representante, Mario Mendoza Grajeda. Su primo, Fausto “Tano” Elizalde, fue el único sobreviviente.

Así quudó la camioneta Chevrolet Suburban negra en la que asesinaron al cantante mexicano Valentín Elizalde, conocido como El Gallo de Oro, el 25 de noviembre de 2006

Una teoría sobre el motivo detrás del ataque señala que pudo estar relacionado con la canción ‘A mis enemigos’, que interpretó durante su última presentación. La canción habla de enfrentarse a los enemigos y responder a quienes critican o amenazan. Sin embargo, en ese momento circulaba la versión de que el tema estaba dedicado a Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, organización rival del Cártel del Golfo y de Los Zetas, que operaban en Reynosa.

Por eso, al interpretar la canción en esa ciudad, se cree que fue una provocación directa hacia Los Zetas. Surgieron versiones de que el cantante había recibido advertencias para no interpretarla. Jaime González Durán, alias “El Hummer”, fue señalado como presunto responsable de ordenar el ataque. Pero, sigue sin confirmarse de manera oficial que la canción haya sido el motivo del asesinato.