Murió Patrick Stewart, el Capitán Picard en "Star Trek"y Charles Xavier en "X-Men", a los 86 años: qué enfermedad tenía

Sir Patrick Stewart, el actor británico de obras de Shakespeare que se convirtió en una megaestrella de Hollywood gracias a sus papeles en las franquicias de "Star Trek" y "X-Men", falleció a los 86 años, según un comunicado oficial emitido el jueves.

¿De qué murió Patrick Stewart?

"Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, al cuidado amoroso de su amada esposa Sunny, tras una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy", decía el comunicado difundido en la cuenta oficial del actor en Instagram.

Comunicado sobre la muerte de Patrick Stewart

"Su voz sonora y su talento singular serán para siempre sinónimo de interpretaciones imborrables en todos los géneros", decía el texto.

"Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y trajo esperanza no solo a los confines del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más emblemática de la ciencia ficción a bordo de la nave espacial Enterprise.", añadieron.

Sus papeles más conocidos en Hollywood fueron el del Capitán Jean-Luc Picard en "Star Trek: La Nueva Generación" y el del Profesor Charles Xavier en varias películas de "X-Men" y otras películas relacionadas de Marvel.

“Siempre atesoraremos la paz y la serenidad que se reflejaban en su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia invencible”, decía el comunicado.

Stewart conquistó a una nueva generación de fans como el Profesor Charles Xavier, el líder de los X-Men, comenzando con la primera película de “X-Men” en el año 2000. Retomó el papel en varias películas, incluyendo “Logan” y “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”.

El comunicado recordaba la labor de Stewart en defensa de las víctimas de violencia doméstica, los refugiados, los veteranos y el bienestar animal. Aficionado de toda la vida del Huddersfield Town, le sobreviven su esposa y sus dos hijos.

El actor, originario de la región de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, pisó los escenarios británicos con la Royal Shakespeare Company antes de cruzar el Atlántico para disfrutar de una aclamada carrera en los escenarios y pantallas estadounidenses.

Entre sus otros trabajos en la pantalla se incluyen “Dune” y la serie animada “American Dad!”, en la que prestó su voz al subdirector de la CIA, Avery Bullock. También continuó actuando en el teatro y fue nombrado caballero por la reina Isabel II en 2010 por sus servicios al arte dramático.

Está previsto que vuelva a interpretar a Xavier en “Avengers: Doomsday”, cuyo estreno está programado para el 18 de diciembre.

¿Qué es la enfermedad de Alzheimer?

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar y, con el tiempo, la habilidad de llevar a cabo hasta las tareas más sencillas. Las personas con Alzheimer también experimentan cambios en la conducta y la personalidad. Es la causa más común de demencia entre los adultos mayores.

¿Qué es la demencia con cuerpos de Lewy (DCL)?

De acuerdo a la Clínica Mayo, la demencia con cuerpos de Lewy es el segundo tipo de demencia más común después de la enfermedad de Alzheimer. Se forman depósitos de proteínas, también llamados cuerpos de Lewy, en las células nerviosas del cerebro. Los depósitos de proteínas afectan a regiones cerebrales que intervienen en el pensamiento, la memoria y el movimiento. Existen dos tipos de demencia con cuerpos de Lewy que causan síntomas cognitivos: la demencia con cuerpos de Lewy y la demencia relacionada con la enfermedad de Parkinson.

La demencia con cuerpos de Lewy causa un deterioro de las capacidades mentales que empeora progresivamente con el tiempo. Es posible que las personas que tienen este tipo de demencia tengan alucinaciones, es decir, que vean cosas que no son reales. También pueden presentar cambios en la agilidad mental y la atención.

Las personas con demencia con cuerpos de Lewy suelen presentar síntomas de la enfermedad de Parkinson. Entre estos síntomas se encuentran la rigidez muscular, la lentitud en los movimientos, la dificultad para caminar y los temblores.