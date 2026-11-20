Carmen Barbieri reveló detalles de la increíble experiencia que vivió al desfilar en el show de María Becerra en el Movistar Arena mientras sonaba la canción "Sexo es la moda".

Aprovechando su programa Con Carmen (El Nueve), la conductora elogió los tratos que recibió por parte de la artista y su equipo: "¿Sabés cómo me atendieron? Me dieron un camarín enorme, había un catering genial".

Entonces, habló de las dificultades que tuvo por su reciente internación: "Yo cuando llegué ya había empezado el show, para que la gente hubiese entrado, y llegué tranquila con el espaldar". Razón por la que se retiró antes de que finalice la función: "Cuando me fui no me quedé viendo el show. Vamos a ir a otro, pero no me quedé porque tenía el espaldar, todas las cosas, bolsas, todo. Nos fuimos".

Carmen Barbieri y María Becerra

Después, contó unas hermosas palabras que le dijo la quilmeña cuando se abrazaron en el escenario: "Ella, en un momento, cuando la abrazo, no estaba cantando y en el oído me dijo: 'Gracias, Carmen, por venir. Te quiero'. Y yo le digo: 'Yo te amo'".

"La verdad que lo que me transpiré... Me tuve que maquillar dos veces porque me baja la presión, porque todavía no estoy, no me siento bien. Igual, cuando salgo al escenario se me van los males. Yo creo que tendría que vivir en un escenario", concluyó.

¿Cómo fue la presentación de Carmen Barbieri en el show de María Becerra?

Este 18 de noviembre, la mediática sorprendió al brillar sobre el escenario después de haber atravesado un fuerte cuadro de COVID, en la canción "Sexo es la moda" del Quimera Tour.

Fiel a su estilo despampanante, lució un traje color negro con algunos brillos plateados en la solapa con unas plumas enormes en su espalda. Como accesorio, lo acompañó con unos lentes de sol.

Cuando apareció, el público reaccionó eufórico, gritando y ovacionando a una de las estrellas de la televisión argentina.

En este momento especial, estuvo acompañada por Fede Bal y Evelyn Botto, quienes disfrutaron ver la felicidad de la conductora.