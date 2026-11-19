Carmen Barbieri se sumó a la lista de famosas que desfilaron en los shows de María Becerra en los Movistar Arena, así como había hecho Valentina Cervantes anteriormente.

Este 18 de noviembre, la mediática sorprendió al brillar sobre el escenario después de haber atravesado un fuerte cuadro de COVID, en la canción "Sexo es la moda" del Quimera Tour.

Fiel a su estilo despampanante, lució un traje color negro con algunos brillos plateados en la solapa con unas plumas enormes en su espalda. Como accesorio, lo acompañó con unos lentes de sol.

Cuando apareció, el público reaccionó eufórico, gritando y ovacionando a una de las estrellas de la televisión argentina.

En este momento especial, estuvo acompañada por Fede Bal y Evelyn Botto, quienes disfrutaron ver la felicidad de la conductora.

¿Qué le pasó a Carmen Barbieri?

La conductora volvió a conducir Con Carmen (El Nueve) el lunes 16 de noviembre y relató: "Buenas tardes, estoy acá. Los extrañé. Yo amo la palabra casi. Casi me muero, casi me internan, casi, casi hago una infección generalizada".

Luego, reveló cuál fue su diagnóstico: "Tuve un COVID y cuando se estaba yendo, entró una bacteria. Me dio una infección urinaria". Y con humor, agregó: "Entonces, entre el COVID y la bacteria pelearon en este cuerpo que Dios me dio y yo lo mantengo".

"Este cuerpo peleaba y yo estaba que no daba más, pero como pude, le di batalla y estoy acá parada. Y otra vez seguimos adelante. Por eso casi pasa esto. En el mientras tanto, me internaron. Gracias a la gente del Zabala, gracias al doctor Espina, que lo adoro", expresó Carmen.

"El sábado me interno otra vez, pero cinco horitas nada más, para que me hagan todos los estudios, para ver cómo ando. Me dieron tantos antibióticos y todo y sueros y estoy acá", contó. Y agregó: "Estoy feliz de verlos, los extrañé mucho".

Por otro lado, cuando comenzó a sentirse un poco mejor, Carmen admitió que le dedicó su tiempo a mirar algunas emisiones de su programa para mantenerse despejada.

Además, continuó dando detalles de su salud: "La verdad que estaba muy débil. El viernes tenía, creí que me moría, 41 de fiebre. Tuve 41. Y estuve de verdad bastante brava".

"Estoy débil con este cuerpo que Dios me dio. Estoy débil, estoy anémica", reconoció Carmen Barbieri. "Pero estoy feliz de volver a trabajar y que me esperaron", expresó. "Gracias por esperarme, gracias por hacerme el aguante. Gracias", dijo.