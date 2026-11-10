El tierno video del hijo del piloto que trasladó al Papa León XIV que se volvió viral: llena de preguntas a su padre

Agostina Scioli compartió un video de su hijo Benicio donde se mostró muy intrigado por conocer más detalles del traslado del Papa León XIV que llevó adelante su padre.

Hernán, es piloto de Aerolíneas Argentinas, y fue una de las personas que estuvo al frente del vuelo donde estuvo presente el Sumo Pontífice.

AL llegar, le entregó al pequeño de 5 años un Rosario que le brindó el Santo Padre como presente y comenzó a llenar de preguntas a su papá: "¿Estuviste bien? ¿Al Papa le dio miedo?", a lo que le contó: "No le dio miedo, estaba tranquilo".

"¿Estabas nervioso? Muy nervioso. ¿Cómo te fue el vuelo? ¿Fue el vuelo más importante de tu vida?", continuó dándole el lugar a que le responda: "El más más importante de mi vida".

Entonces, se lo comparó con otras personalidades a las que ha llevado: "¿Qué es más importante, llevar a Messi en el avión o al Papa o a Milei?". Y, Hernán sorprendió con su tierna respuesta: "A vos! Al Papa y a vos".

"¿Cómo fue la experiencia?", le preguntó finalmente. "Inolvidable", dejó en claro que ha sido algo único.

Rápidamente, el video se volvió viral y aseguraron que va a seguir el camino del periodismo de grande, al igual que su madre.

La reflexión de Florencia Peña por la visita del Papa León XIV a la Argentina

Florencia Peña compartió una reflexión por la visita del Papa León XIV a la Argentina y celebró la unión que generó a nivel país.

La actriz publicó un mensaje en la red luego de la convocatoria multitudinaria que tuvo la llegada del Santo Padre este lunes al Monumento a los Españoles, en Palermo, Ciudad de Buenos Aires, para dar su primera misa ante más de 2 millones de fieles.

Varios famosos y personalidades destacadas participaron del encuentro, y pese a que Florencia Peña no estuvo allí, escribió un mensaje en su cuenta de X.

La reflexión de Florencia Peña por la visita del Papa León XIV

"No soy religiosa. No comulgo con ninguna institución, pero respeto la fe. Me parece una energía muy poderosa", manifestó.

"Y que tanta gente se haya congregado a escuchar palabras de unidad, de igualdad de oportunidades, de amor, de respeto, de educación, de empatía frente a los más necesitados, me parece esencial en un momento de tanta crueldad", opinó.