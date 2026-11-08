Sergio Lapegüe y Bochi mostraron cómo vive su hijo en Estados Unidos: estudia en Harvard y convive con gente de diferentes partes del mundo

Sergio Lapegüe y Silvia "Bochi" Todaro mostraron cómo vive su hijo Franco Elvis en Estados Unidos mientras estudia en Harvard.

Franco Elvis Lapegüe aplicó para estudiar en Harvard, una de las universidades más importantes del mundo, y dejó su vida en Argentina para concretar sus objetivos.

A dos meses de la partida del joven a Estados Unidos, Sergio Lapegüe y Bochi fueron a visitarlo, y expresaron su emoción.

¿Cómo vive el hijo de Sergio Lapegüe en Estados Unidos?

El conductor y su esposa pasearon por Boston, y disfrutaron de paisajes otoñales mientras su hijo estudiaba. Luego lo visitaron en la universidad, donde además de estudiar está viviendo, y pasaron un momento inolvidable junto a sus compañeros de residencia.

"Vivimos experiencias que jamás imaginamos ni olvidaremos. Conocimos a sus compañeros de distintas partes del mundo y diversas culturas, y la universidad Harvard a la que hace 10 años conocimos como turistas", comentó Bochi.

"En estos días hasta conocimos a Messi y pudimos participar como invitados de nuestro hijo a presenciar una clase. Lo más importante para nosotros como padres es haber podido ver que está bien, con compañeros que serán amigos", celebró.

"Hoy, mucho esfuerzo y dedicación. Mañana, la satisfacción de mirar atrás y saber que cada paso valió la pena. ¡Qué orgullo verte crecer y luchar por tus sueños! Te amo", cerró.

Sergio Lapegüe, por su parte, manifestó: "Visitamos a nuestro hijo, él está haciendo un máster en Harvard. Vimos como vive. Nos invitó a una clase que fue una experiencia única. Conocimos a sus compañeros, de todas partes del mundo, algunos de los cuales serán sus amigos por siempre".

"Ellos nos hicieron parte del grupo. Mientras él estudiaba nosotros aprovechábamos para caminar Boston. Una ciudad histórica y de cuento. Estar juntos, charlar, ver cómo está. Cónocer como está viviendo este proceso. La verdad, nos vamos tranquilos", siguió.

"Nosotros como padres siempre vamos a estar pensando en nuestros hijos a pesar que ya vuelen solos. Es nuestra forma de ver la vida en familia. Y quiero agradecer especialmente a ustedes, los fieles seguidores que comentan cada posteo con un amor y un sentimiento que también es nuestro", añadió el periodista.

De esta manera, Sergio Lapegüe y Bochi pasaron lindos días junto a su hijo Franco y pudieron presenciar cómo es su nueva vida en Estados Unidos.