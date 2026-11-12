Juana Repetto volvió a hablar de la maternidad como acostumbra y, en esta oportunidad, sorprendió al revelar si le gustaría ser madre por cuarta vez.

Después de que hayan transcurrido nueve meses desde la llegada de Timoteo, la mediática inició un descargo en sus redes como acostumbra donde se sinceró con sus seguidoras: “Es un día muy emocionante. Con mis tres hijos me pasó que los primeros nueve meses me significan como el cierre de un ciclo, de una etapa”.

Entonces, se animó a contar: “Yo con Beli no tenía la certeza absoluta de que fuese mi último hijo, en algún lugar yo tenía la ilusión, las ganas de uno más. Después solté porque pensé que no iba a pasar”.

Juana Repetto con sus hijos

Así fue que admitió que no le ocurrió lo mismo en esta oportunidad: “Hoy sé que es mi último hijo y siento que se terminó un ciclo: la cuestión embarazo, bebito recién nacido, bebito chiquito. Deja de ser un bebote, empieza a comer, a pararse, a interactuar, empieza a tener autonomía y me moviliza un montón”.

De todas formas, quiso atajarse frente a las posibles críticas: “Me hace muy feliz y me siento extremadamente agradecida por su llegada”.

¿Qué dijo Juana Repetto de su separación de Sebastián Graviotto?

Juana Repetto habló con PuroShow en medio de su regreso a los escenarios teatrales y reveló cómo se encuentra actualmente su vínculo con Sebastián Graviotto tras la ruptura.

"Para los ensayos me organicé con la familia de un compañerito de Toro que necesitaba un trabajo y me está ayudando con los nenes. Los más grandes por ahora o duermen dos veces por semana con Sebastián o con mi mamá", comenzó la actriz en el ciclo de ElTrece, y sumó: "Yo voy a priorizar siempre el bienestar de mis hijos, no hay nada que me importe más que ellos y si me tengo que meter el orgullo en el culo o ceder en cosas que no estoy de acuerdo lo voy a hacer. Hay cosas que uno tiene que aceptar porque son así".

"Por algún motivo me separé, mi sueño era tener una familia y me quería morir cuando me separé, pero había muchas cosas en las que no nos podíamos poner de acuerdo. Yo con Sebastián tengo una re buena relación y ojalá sea así siempre", confesó Juana Repetto.

"Cuando está con los chicos me hace el reporte porque entiende que me cuesta un montón que se vayan y es re respetuoso con eso. Ni hablar que se lleve a Toro, que es un vínculo que está más unido que nunca desde que nos separamos porque es donde se eligieron realmente", continuó la mediática sobre Sebastián Graviotto y cerró: "A él lo matan en redes por lo que dice él, no por lo que digo yo".