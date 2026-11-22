Miley Cyrus se casó con Maxx Morando en Palm Springs, California, y compartió las fotos de la íntima ceremonia.

La cantante y el músico oficializaron su relación el sábado 21 de noviembre con una celebración al aire libre, rodeados de sus afectos más cercanos.

Miley Cyrus y Maxx Morando comenzaron su vínculo en 2021, y en las últimas horas sellaron su amor con el "sí, quiero".

Luego de que trascendiera la noticia en diversos portales, la propia artista publicó en su cuenta de Instagram un álbum de fotos con la descripción "M + M" junto a la fecha de la boda.

La ceremonia estuvo conducida por Wayne Coyne, líder de la banda The Flaming Lips, y tuvo lugar en un espacio soñado a cielo abierto.

Miley Cyrus lució un vestido blanco manga larga con espalda descubierta y cuello alto, mientras que Maxx Morando llevó un traje negro.

Según se conoció, participaron de la unión la mamá de la intérprete, Tish Cyrus, y su marido Dominic Purcell; su hermana Noah Cyrus; su padre, Billy Ray Cyrus; y la actriz Elizabeth Hurley.

En diciembre de 2025, Miley Cyrus y Maxx Morando se comprometieron tras cuatro años de relación. Los rumores se desataron luego de que la pareja estuviera en la alfombra roja del estreno de Avatar: Fire and Ash en Los Ángeles.

La cantante de 33 años y el músico de 27 se llevaron toda la atención en la alfombra roja de Avatar: Fire and Ash en Los Ángeles al posar juntos frente a las cámaras, y la mediática se aseguró de mostrar un impresionante anillo de oro con un diamante en el dedo índice de su mano izquierda.

Pero eso no fue todo, ya que los fieles fanáticos de Miley Cyrus se dieron cuenta que la artista ya había posado con el anillo en la publicación que realizó por su cumpleaños número 33. Finalmente, fue el medio People quién confirmó la noticia.