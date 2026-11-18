Este miércoles 18 de noviembre, y en medio del escándalo que protagoniza con Wanda Nara y Mauro Icardi, desde DDM revelaron que la China Suárez no será parte de "En el Barro" como protagonista en sus próximas temporadas.

¿Qué dijeron sobre la propuesta laboral que se perdió la China Suárez?

"La China Suárez en su momento más complicado, porque antes de estar con Mauro Icardi hizo dos series, que fueron grandes éxitos, 'Hija del Fuego' y 'En el Barro', que viene del lado de 'El Marginal'", comenzó Guido Záffora en el ciclo de América TV, y sumó: "El tema es que la China Suárez fue protagonista de la segunda temporada, muy querida por sus compañeras, graba la serie en medio de 'WandaGate'".

"Vuelve la temporada 3 y 4 que se están rodando en este momento en simultáneo. Ella recibe la propuesta para hacerla, y ella responde que no sabe dónde estará por su relación con Mauro Icardi", reveló el panelista sobre la China Suárez y cerró: "Te voy a decir algo, en la temporada tres está Lorena Vega, la temporada 4 no la arreglo por un tema de plata, quedaba el hueco para la China, pero va a hacer una aparición de un solo episodio de la tercera temporada".

¿Con qué futbolista estuvo La China Suárez?

Ángel de Brito se remontó a la noche del escándalo en París, donde comenzó el famoso Wanda-gate, y contó que Eugenia habría estado con un jugador de la Selección Argentina.

A modo de enigmático, reveló: "Acá me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa".

"A ver si lo dicen en el chat...", añadió La Barby. "Ojos lindos...", sumó De Brito para dar otras pistas. Al leer el nombre que escribieron sus seguidores, lanzó: "Muy bien, las bondiolas son más rápidas que nuestra producción, que nos están mirando con cara de '¿qué está diciendo este boludo?'".

"Ese, chicos", concluyó Ángel de Brito cuando comenzaron a mencionar en el chat del vivo a Leandro Paredes.