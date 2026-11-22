Boca Juniors vivió momentos de preocupación después de conquistar la Copa Sudamericana, luego de que su capitán y figura, Leandro Paredes, se desmayara mientras brindaba una entrevista televisiva tras la final disputada en Barranquilla.

Boca levanta el trofeo de la Copa Sudamericana de fútbol tras ganar la final entre el Atlético Mineiro de Brasil, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, el 21 de noviembre de 2026. Crédito: Raúl ARBOLEDA / AFP

¿Qué le pasó a Paredes en la final de Boca-Mineiro?

El mediocampista, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, había sido una de las piezas clave del equipo en la victoria por 2-0 sobre Atlético Mineiro, resultado que le permitió al conjunto xeneize cortar una larga sequía internacional y sumar un nuevo trofeo continental a sus vitrinas.

Minutos después de recibir la copa y en declaraciones a DSports, Paredes comenzó a manifestar signos de agotamiento producto de las elevadas temperaturas y la alta humedad que marcaron la jornada en la ciudad colombiana. Mientras expresaba su alegría por la obtención del título, el futbolista sufrió una descompensación y se desplomó en la zona de vestuarios, lo que obligó a una rápida intervención del cuerpo médico.

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Las imágenes televisivas muestran que el jugador logró recuperarse pocos segundos después y se retiró por sus propios medios hacia el vestuario, sin que el incidente pasara a mayores.

El desgaste físico ya había quedado en evidencia durante el encuentro. A los 13 minutos del segundo tiempo, Paredes solicitó ser reemplazado debido a las dificultades para soportar las condiciones climáticas, siendo sustituido por Tomás Belmonte.

Tras abandonar el campo de juego, el volante recibió asistencia en el banco de suplentes. Sus compañeros Adam Bareiro y Rodrigo Battaglia intentaron aliviar los efectos del intenso calor abanicándolo con sus camisetas, mientras integrantes del cuerpo médico le colocaban hielo en la zona de la nuca ante los síntomas de agotamiento y baja presión

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En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, llevó tranquilidad sobre el estado de salud del futbolista y confirmó que fue el propio Paredes quien pidió el cambio al advertir que no podía mantener el ritmo del partido.

“Lo crucé entrando al vestuario. Es verdad que terminando el primer tiempo tuvo un bajón y se sentía cansado. En el entretiempo mejoró un poco, pero a los diez minutos del segundo tiempo se veía que le costaba desplazarse. Es muy honesto y pidió el cambio. Recién me enteré de que después había vuelto a sufrir otro bajón”, señaló el entrenador.

La publicación de Boca Juniors tras el desmayo de Leandro Paredes tras ganar la Sudamericana

Horas después del incidente, Paredes utilizó sus redes sociales para llevar calma: en primer lugar, publicó una historia en la que se lo observó mientras recibía suero intravenoso, acompañada por el texto: "Estamos bien. Aguante Boca hoy y siempre".

Leandro Paredes tras desmayarse en plena entrevista televisiva

Posteriormente, Paredes realizó una publicación con una fotografía en la que besa la Copa Sudamericana y bromeó sobre el episodio: "Somos campeones. Gracias a todos por los mensajes. Fue solo un mareo por tantas vueltas juntas".

A pesar del susto, las primeras informaciones indicaron que el episodio estuvo vinculado al desgaste físico provocado por las extremas condiciones climáticas y no derivó en complicaciones mayores para el capitán xeneize, una de las figuras de la consagración en Barranquilla.

Leandro Paredes tras desmayarse en plena entrevista televisiva

Boca Juniors venció 2-0 a Atlético Mineiro este sábado en Barranquilla y se proclamó campeón de la Copa Sudamericana, su primer título internacional en 18 años.

En un marco favorable con miles de hinchas argentinos en la ciudad colombiana, el Xeneize consiguió su tercera estrella en el torneo gracias a goles de Santiago Ascacíbar en el minuto 16 y del uruguayo Miguel Merentiel en el 48'.

Con el campeón mundial Leandro Paredes como capitán y el ídolo Juan Román Riquelme como presidente, Boca volvió a poner los colores azul y oro en lo alto del continente.

Su conquista en el Caribe lo convirtió en el equipo más veces campeón de la Sudamericana, un certamen en el que se consagró en 2004 y 2005.

La fiesta se desató en el estadio Metropolitano, adonde llegaron fanáticos argentinos y locales en una suerte de peregrinación para alentar a un club que despierta una devoción religiosa.

Leandro Paredes sostiene el trofeo de la Copa Sudamericana mientras su familia se apresura a felicitarlo, tras la consagración de Boca, el 21 de noviembre de 2026. Crédito: Raúl ARBOLEDA / AFP

Los jugadores sortearon las exigencias de un partido marcado por la intensa humedad delante de una marea de hinchas en la que sobresalió el extenista argentino Juan Martín del Potro.

La casa de la selección Colombia reabrió sus puertas tras una remodelación para este duelo, en el que Mineiro cayó por tercera vez consecutiva en una final internacional.

Con el triunfo, el Xeneize disputará la Recopa Sudamericana 2027 ante el campeón de la Copa Libertadores 2026, que Palmeiras y Estudiantes disputarán el próximo sábado en Montevideo.

Boca Juniors celebran la victoria de su equipo en la final de la Copa Sudamericana en el Obelisco de Buenos Aires, el 21 de noviembre de 2026