Juana Viale está lista para un nuevo Almorzando con Juana (El Trece) donde recibirá a grandes figuras que aportarán grandes anécdotas y risas a la mesa.

Este domingo 29 de noviembre a las 14 hs, la conductora estará acompañada por la actriz y panelista Nazarena Vélez, que actualmente protagoniza y produce Un cambio inesperado.

También estará Diego Topa, el animador infantil que se prepara para su show navideño en el Movistar Arena, Una navidad inolvidable.

Los invitados de Juana Viale

Rulo Schijman será de la partida y contará cómo lleva adelante su ciclo de entrevistas en Infobae, Desencriptados.

Para cerrar esta mesa, se sentará por primera vez la influencer Camila Jara, que forma parte del ciclo de streaming TDT en Olga.

¿Quiénes estarán en La Noche de Mirtha con Juana?

Este sábado 28 de noviembre a las 21:30 hs, la conductora estará acompañada por el actor Luciano Cáceres que, actualmente, está realizando su unipersonal Paraíso en Buenos Aires y participa en la película Carne

También, estará Matías Alé que está próximo a estrenar una película dramática en el cine, Maltratada, que es un gran desafío para él como actor. Además, conduce el programa Alégrate la mañana en NetTV.

Los invitados de Mirtha Legrand

Flavia Palmiero también será de la partida, quien actualmente está al frente del programa matutino Nuevo día en Ciudad Magazine. Además, fue parte del filme Funeral y medio junto a Guillermo Francella y Adrián Suar, que se estrenará en marzo.

Para cerrar, se sentará en la mesa la actriz Brenda Gandini, también pareja de Gonzalo Heredia.