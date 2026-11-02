Julieta Prandi volvió a la radio tras su separación: habló de Emanuel Ortega, le respondió a Juan Alberto Mateyko y lapidó a Juana Viale

Julieta Prandi volvió a trabajar tras su separación de Emanuel Ortega y le respondió filosa a quienes opinaron del tema.

La modelo regresó a La 100, donde conduce el programa Sarasa junto a Mariano Peluffo, y fue interceptada por la prensa antes de ingresar a la radio.

Julieta Prandi habló tras su separación

"Estoy contenta por volver a mi trabajo, la radio me hace feliz", expresó. Al ser consultada por cómo está anímicamente luego de la ruptura, manifestó: "Es difícil, como cualquier persona que se separa después de 6 años de una relación importante, en la que vivimos de todo. El duelo le duele a todo el mundo, estamos en eso".

Julieta Prandi también enfrentó el escándalo que se desató alrededor de su separación y sentenció: "Se especularon muchas cosas, pero no me importa. No tengo por qué explicar, Emanuel y yo sabemos lo que pasó".

"Lo único que voy a decir es que él no se enteró de mi decisión por redes sociales. Él sabía lo que estaba pasando y las acciones que estaba teniendo", arremetió contra su exmarido.

Respecto a si le molestó que terceros hablaran del tema, disparó: "Las parejas son de a dos, todo el resto es periferia".

Cuando le mencionaron a Juan Alberto Mateyko, uno de los que apuntó contra su comunicado para dar a conocer el final del vínculo con Emanuel Ortega, lanzó: "Mateyko tampoco merece opinión, toda la gente que se burló del dolor ajeno merece mi más profunda lástima".

A su vez, Prandi lapidó a Juana Viale por burlarse de su ruptura. Al aire de La Noche de Mirtha (El Trece), la hija de Marcela Tinayre se río y soltó irónica: "Yo quiero saber cómo te separás después de 27 días de casados.. No me jodas... No me digas que se desgastó la relación. Pobres... ¡Qué gastadero de plata al pedo! ¡Está carísimo todo! ¡27 días! ¡Ni un mes!".

Frente a esto, Julieta se plantó: "Todo aquel que se burla del dolor ajeno merece mi más profunda pena. Me da lástima, no encuentro autoridad moral para que opine de mi persona, ni de Emanuel".

"No voy a dar tantos detalles, es mi vida privada, estoy separada y no hay mucho más para agregar. Todavía no iniciamos el proceso legal, tengo tiempo", añadió.

"A mí me acompaña mi familia, mis hijos, mis amigos. No tengo ganas de aclarar nada, porque está todo más que claro para mí. En estas semanas me sorprendieron muchísimas cosas, pero ya está. Estoy con fuerzas para volver a trabajar; incluso en situaciones más complicadas que esta el trabajo me salvó. Amo la radio, es un equipo hermoso", continuó.

"No me importa lo que diga nadie, lo que pasa adentro de una pareja lo conocen dos personas, nadie tiene ninguna autoridad para salir a opinar. Me parece que cada uno debería llamarse a silencio. Ya déjenme transitarlo en paz. Es un cierre esto, lo estoy duelando y estoy transitando la separación", concluyó categórica Julieta Prandi.