Tras revelar hace una semana que está embarazada y esperando su primer hijo con Gustavo Qüerio Hormaechea, Sofía Jujuy Jiménez estuvo en "Almorzando con Juana" y habló sobre los primeros meses que atravesó.

¿Qué dijo Sofía Jujuy Jiménez sobre su embarazo?

“Es más, yo quería… Me venían invitando al programa y hablaba con Miriam (la productora). Le decía: ‘Bancame un ratito más, ahora justo este fin de semana no puedo, este día no puedo’, porque tenía esta noticia guardada. Y quería charlarlo acá también. Obviamente. Así que sí, estoy muy feliz. Y no lo puedo disimular”, comenzó la modelo en diálogo con Juana Viale y sumó: “Creo que, gracias a Dios, sé que por ahí depende de cada mujer. Cada una lo va viviendo como puede”.

“El sueño es el mayor síntoma que te diría de estar embarazada: sentir la necesidad de estar tirada, en posición horizontal. Y dormir, y estar así. Eso sí siento”, continuó Sofía Jujuy Jiménez y reveló la confusión que se creó con el nombre del bebé: “Cuando iba contando cómo era el momento, les estaba haciendo una sorpresa a mis compañeros. Al final decía: ‘Soy Calita oficial’. Entonces, mucha gente también creyó que así se llamaba la bebé, como si ya fuera mujer. Y, en realidad, fue una parte de producción. Es Cala, le decimos Cala, el programa es Cala Cala y era como Calita, una bebita. Todavía no tengo el nombre definido. No sé todavía si es varón o mujer, así que de a poco”.

“Me encantaría llegar preparada al parto. Me encantaría también que sea natural”, confesó la profesional y cerró: “No me pondría en capricho. Sé que hay muchas mujeres que insisten con la idea de hacerlo natural, que es como una decisión. Se respeta a cada una lo que sienta”.

¿Cómo reveló la noticia de su embarazo Sofía Jujuy Jiménez?

La actriz y comunicadora social dio la feliz noticia a través de su cuenta de Instagram junto a un álbum de fotos luciendo su pancita.

"Soñé tanto con este momento. No puedo creer que está sucediendo, no puedo creer estar escribiendo esto. Recibí el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo: voy a ser mamá", escribió Sofía Jujuy Jiménez.

"Ese momento en el que de verdad no estás entendiendo nada, shock total", describió en una imagen donde se la ve con el test de embarazo en la mano. Luego, la influencer le dedicó un mensaje a su pareja: "Armar una familia con vos mi amor, mi sueño desde el día que te conocí. Hola mejor papá del mundo".

"La primera vez que escuchamos tu corazoncito mi vida, no me lo olvido más", añadió al compartir el video del especial momento.

"Los días de ecografías son los momentos donde me acuerdo y me cae la ficha de lo que tengo adentro, que por momentos sigo sin caer", expresó.

"Es imposible mirarme al espejo y no emocionarme, qué hermosura cómo te empezás a notar mi amorcito", celebró con alegría Sofía Jujuy Jiménez.